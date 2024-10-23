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Народная инфляция: что произошло с ценами на молочку

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  • 23.10.2024, 14:03
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Народная инфляция: что произошло с ценами на молочку

Некоторые продукты значительно подорожали.

В Беларуси два года власти вручную управляют инфляцией, искусственно сдерживая рост цен. По данным на сентябрь этого года, цены в среднем выросли на 9,1% к октябрю 2022-го. Но по отдельным позициям рост был в разы выше. Издание Tochka.by сравнило, как изменилась стоимость молочной продукции.

Молоко

Продукция семи разных торговых марок дорожала разными темпами. Больше всего в выборке издания подскочило в цене молоко «Минская марка» в литровом тетрапаке жирностью 3,2% — с 2,01 рубля до 2,69 (+33,8%). Более чем на треть.

Самое скромное подорожание у молока того же производителя «Минская марка» в 1,5-литровой бутылке жирностью 3,2% — с 3,08 до 3,3 рубля.

В целом набор из 14 упаковок молока за два года поднялся в цене на 17,1%.

Кефир

Сменив часть поставщиков, одна из торговых сетей позволила сравнить семь видов самого известного кисломолочного продукта.

Больше всех прибавил в цене «отец блинов» под маркой «Ляховичок», литровый пакет которого жирностью 2,5% подорожал на 15% — с 1,46 до 1,68 рубля. На ту же величину в процентах стал дороже кефир для детского питания «Беллакт» (3,2%, 207 грамм) — с 0,6 до 0,69 рубля.

Меньше прочих изменилась цена на кефир «Свежие новости», бутылка которого объемом 900 грамм и жирностью 3,6% «потяжелела» на 6%, — с 1,83 до 1,94 рубля.

Кефир в этой выборке за два года «борьбы с ценами» стал дороже на 10,9%.

Сметана

Сметана шести торговых марок за два года также подорожала неравномерно и при этом гораздо заметнее.

Впечатляет рост цены на продукт 25%-ной жирности «Бабушкина крынка»: 380-граммовый стакан стал дороже на 38,3% — с 2,87 до 3,97 рубля.

Скромнее прочих из выборки увеличилась цена на сметану «Минская марка» в стакане 380 грамм жирностью 18%, которая прибавила 8,8%, — с 2,71 до 2,95 рубля.

В целом инфляция кошачьего лакомства составила 19,2%.

Творог

В выборке издания минимальным было подорожание творога «Ляховичок»: 200-граммовая пачка 9%-ной жирности прибавила лишь 2% — с1,99 до 2,03 рубля.

А вот творог «Минская марка» (5% жирности, 350 грамм) стал дороже на 14,5% — с 2,9 до 3,32 рубля.

В среднем инфляция творога составила 6,9%.

Масло

Из шести сравниваемых видов четырех торговых марок быстрее всего дорожала 180-граммовая пачка «Минской марки» жирностью 82,5%. Она добавила в цене 29,9% — с 3,68 до 4,78 рубля.

Скромнее прочих вела себя продукция марки «Городень» жирностью 72,5% и весом 180 г, «топившая кошелек» на 15,6% быстрее, — с 3,78 до 4,37 рубля.

Сливочное масло по выборке прибавило в цене в среднем на 23,7%.

Сыры

В этой подборке максимально выросла цена на плавленый сырный продукт «Дружба континентов»: 70 грамм подорожали ровно на треть — с 0,69 до 0,92 рубля.

А слабее остальных подорожал сыр «Фета» нежная 45%" марки «Савушкин продукт» в упаковке по 250 грамм: с 4,2 до 4,25 рубля, или на 1,2%.

Кусочек сыра (творожного, плавленого и твердого) за два года в среднем подорожал на 8,8%.

Йогурт

Среди йогуртов издание нашло товары, за два года не подорожавшие, а подешевевшие. Таковых три, наиболее снизилась цена на йогурт «Теос» в бутылке объемом 260 грамм с различными вкусами. Два года назад он стоил 1,85 рубля, а в октябре 2024-го — уже 1,78 (-3,8%).

Быстрее всего подорожал йогурт «Бабушкина крынка» в 800-граммовом кувшине с разными вкусами — с 2,39 до 3,41 рубля (на 42,7%).

В среднем дюжина йогуртов выросла в цене на 4,9%.

Кисломолочные напитки

В подборке Tochka.by еще есть подешевевший продукт. Это ряженка.

Нюанс в том, что в базу попала продукция лишь одного производителя — из Бреста. Все четыре различных товара снизились в цене, и больше всего — ряженка «Печеное яблоко и корица» весом 420 грамм марки «Савушкин продукт». Раньше она стоила 1,85 рубля, а теперь 1,64 — «ужалась» на 11,3%.

Кисломолочный напиток «Экспонента» (в 250-граммовой таре с разными вкусами) оставил конкурентов по траектории подорожания далеко за бортом, взлетев в цене аж на 35,2% — с 2,95 до 3,99 рубля.

Во многом благодаря продукту Горецкого молочного завода «удалось перекрыть падение» по ряженке — инфляция кисломолочных напитков составила 3,7%.

Кремы, десерты, пудинги, пасты

Из изобилия на полках в итоге удалось вычленить девять позиций. В основном из-за изменения веса упаковок и состава: товары похожи, но не те.

И в этой категории нашлись подешевевшие товары — их сразу пять трех торговых марок.

Наиболее опустилась цена на творожное пирожное «Беллакт» с различными вкусами — с 1,69 до 1,49 рубля, или на 11,8%. Значительное подорожание у 100-граммовых сырков «Савушкин продукт» с разными вкусами — с 1,29 до 1,54 рубля, или на 19,4%.

В среднем инфляция по выборке в этой категории составила 0,9%.

Прочие молочные продукты

В эту подборку вошли сливки, молочные коктейли и детские молочные каши.

Два товара подешевели. Больше всего — детское питание «Каша гречневая» марки «Беллакт» — с 0,8 до 0,72 рубля, или на 10%. А вот молочный коктейль «Депи» (с разными вкусами) минского молокозавода № 1 подорожал больше остальных — с 1,09 до 1,37 рубля, то есть на 25,7%.

Инфляция по этой группе товаров составила 5,6%.

Хромающий ассортимент

К сожалению, можно констатировать, что за два года ассортимент товаров заметно сузился. Это касается не только конкретной сети, в магазинах которой издание сравнило цены на молочные продукты.

К осени 2022-го не только продукция Danon, кстати, выпускавшаяся и в Беларуси, пропала с полок отечественных супермаркетов.

Сравнив фотографии магазинных полок, приходится констатировать, что за два прошедших года разнообразия стало еще меньше. Хотя при ежедневных походах в магазин это видится не так четко.

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