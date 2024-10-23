В Минске отключают воду 1 23.10.2024, 14:17

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Несколько районов столицы останутся без водоснабжения. Об этом сообщает Мингорисполком.

Ожидается, что уже 23 октября воду отключат в Курасовщина-1 и 2. Эти мероприятия носят плановый характер.

Воспользоваться краном нельзя будет с 22:00. А продлится отключение до 06:00 24 октября.

Причиной этих мероприятий в нескольких районах Минска станут строительные работы, которые будет выполнять ОАО «Трест №15 «Спецстрой».

Кроме того, специалисты предупреждают об ухудшении качества воды на время запуска водопроводной сети.

Цистерны с чистой питьевой водой разместят по следующим адресам: ул. Ландера, 8, ул. Ландера, 62/2, ул. Корженевского, 4, ул. Корженевского, 17, ул. Казинца, 76.

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