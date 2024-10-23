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У Кремля сорвался новый «дедлайн»

  • 23.10.2024, 14:29
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У Кремля сорвался новый «дедлайн»

На важном направлении фронта.

Президент РФ Владимир Путин установил новые сроки, в которые его армия должна вытеснить ВСУ из Курской области. Об этом в эфире телемарафона 23 октября рассказал спикер ОТГ «Северск» Вадим Мысник.

По его словам, информация в СМИ о «дедлайне» 1 февраля 2025 года может быть распространена для того, чтобы украинские силы «расслабились в каком-то смысле». Поэтому, как объяснил Мысник, военные на это не обращают внимания.

«У нас есть данные разведки. Мы видим, кто против нас воюет, какие силы враг перебрасывает. Поэтому соответствующие контрдействия и проводим, чтобы продолжать Курскую операцию, держать эти территории, наносить врагу эти удары и уничтожать его здесь», — подчеркнул представитель командования.

Однако он подтвердил, что россияне пытаются вытеснить противника со своих территорий.

«Их дедлайны сначала считались днями, потом неделями, месяцами... Сейчас уже они сразу на конец зимы перебросили», — подчеркнул Мысник.

По его оценке, в РФ уже видят, что у их сил «ничего не получится».

«Их дерзкие, объявленные их пропагандой, контрнаступления, когда они уже там и Суджу в окружение взяли и т. д. — оно все не работает», — добавил спикер.

Он сообщил, что враг перебрасывает десантные подразделения и морскую пехоту, то есть готовится к штурмам. Также фиксируют немало военной техники. Однако учитывая погоду активность наступательных действий, вероятно, все же будет снижаться.

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