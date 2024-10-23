У Кремля сорвался новый «дедлайн»
- 23.10.2024, 14:29
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На важном направлении фронта.
Президент РФ Владимир Путин установил новые сроки, в которые его армия должна вытеснить ВСУ из Курской области. Об этом в эфире телемарафона 23 октября рассказал спикер ОТГ «Северск» Вадим Мысник.
По его словам, информация в СМИ о «дедлайне» 1 февраля 2025 года может быть распространена для того, чтобы украинские силы «расслабились в каком-то смысле». Поэтому, как объяснил Мысник, военные на это не обращают внимания.
«У нас есть данные разведки. Мы видим, кто против нас воюет, какие силы враг перебрасывает. Поэтому соответствующие контрдействия и проводим, чтобы продолжать Курскую операцию, держать эти территории, наносить врагу эти удары и уничтожать его здесь», — подчеркнул представитель командования.
Однако он подтвердил, что россияне пытаются вытеснить противника со своих территорий.
«Их дедлайны сначала считались днями, потом неделями, месяцами... Сейчас уже они сразу на конец зимы перебросили», — подчеркнул Мысник.
По его оценке, в РФ уже видят, что у их сил «ничего не получится».
«Их дерзкие, объявленные их пропагандой, контрнаступления, когда они уже там и Суджу в окружение взяли и т. д. — оно все не работает», — добавил спикер.
Он сообщил, что враг перебрасывает десантные подразделения и морскую пехоту, то есть готовится к штурмам. Также фиксируют немало военной техники. Однако учитывая погоду активность наступательных действий, вероятно, все же будет снижаться.