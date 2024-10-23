Белорус спрятал деньги в носок перед сном и пошел в милицию 1 23.10.2024, 14:34

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Вечеринка закончилась кражей.

У минчанина во сне украли деньги, спрятанные в носок, он обратился в милицию. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Так, к правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что у него украли деньги. Заявитель накануне днем с сожительницей шел в гости к знакомой, но по дороге они познакомились с мужчиной по имени Александр. Все вместе они выпивали алкоголь в гостях у знакомой. Перед сном мужчина спрятал в носок 100 белорусских рублей, а утром, проснувшись, денег не обнаружил, как пропал и новый знакомый.

Прибывшие судэксперты нашли в квартире следы рук предполагаемого преступника. Изъятая дактоинформация позволила установить совпадении изъятых отпечатков с данными гражданина 1983 года рождения, которого действительно зовут Александр.

- Полученная информация передана сотрудникам органов внутренних дел, - утончили в ГКСЭ.

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