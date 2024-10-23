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Командир спецназа «Ахмат» рассказал о преступлениях российских военных в Курской области

  • 23.10.2024, 14:35
  • 2,562
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о преступлениях российских военных в Курской области
Апти Алаудинов

Алаудинов сдал своих же.

МВД Курской области (Россия) зафиксировало 187 преступлений, совершенных в регионе российскими военными. Об этом рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет «Агентство. Новости».

Алаудинов отвечал на вопрос Z-блогера Максима Калашникова о том, доходили ли до него слухи о «неподобающем поведении» бойцов «Ахмата» в тылу.

«Я нахожусь сейчас на курском направлении. Я сразу же сходил к начальнику УМВД Курской области [Виктору Косареву] и задал ему в лоб вопрос: „Какие у вас проблемы с „Ахматом“, как только я сюда зашел?“ Он улыбнулся и сказал: „У нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийства, изнасилования, другое, другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделения „Ахмат““», — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» не уточнил, за какой период были совершены эти преступления. Алаудинов объявлял о прибытии «Ахмата» в регион 8 августа.

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