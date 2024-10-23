Флот России массово дислоцирует подлодки и военные корабли в Индийском океане

Флот России массово дислоцирует подлодки и военные корабли в Индийском океане2
- 23.10.2024, 14:43
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Что происходит?
В понедельник Россия отправила в Индийский океан две группы военных кораблей, среди них три военных корабля, находившихся на развертывании, и подводная лодка с крылатыми ракетами. Об этом пишет Newsweek.
Руководство Тихоокеанского флота РФ сообщило, что корветы «Громкий», «Резкий» и многоцелевой корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» вместе с судном поддержки «Печенга» пришвартовались в порту Тилава в Мьянме в рамках подготовки к учениям по обеспечению безопасности на море в северной части Андаманского моря.
В то же время дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», введенная в эксплуатацию в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге, прибыла в индийский порт Кочи, вместе со спасательным буксиром «Алатау».
Этот класс подводных лодок также известен как улучшенный Kilo-II, его водоизмещение — 3 900 тонн. Подлодка способна погружаться на глубину 300 метров, имеет дальность — 2 286 метров. Субмарина вооружена крылатыми ракетами «Калибр».
Это два новых развертывания российских военно-морских сил в спорном Индо-Тихоокеанском регионе.
В конце сентября российские военные присоединились к военно-морским учениям под руководством Китая на северо-западе Тихого океана. После их завершения военные корабли двух стран начали совместное патрулирование в регионе на площади более 6 000 морских миль (11 112 км).
Министерство обороны Японии сообщило, что российские эсминцы «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» прошли через Цусимский пролив в направлении Японского моря. Их сопровождало судно снабжения.
Российский Тихоокеанский флот сообщил в понедельник, 21 октября, что эсминцы вышли из порта Циндао и направились в сторону Владивостока.
⛴️On October 14, a detachment of warships of the Pacific Fleet of the Russian Navy, consisting of the corvettes “Gromky”, “Rezky”, “Aldar Tsydenzhapov” and the support vessel “Pechenga” made a business call to the Malaysian port of Georgetown. pic.twitter.com/29K8gbTJjQ— Embassy of Russia in Malaysia, Kuala Lumpur (@RusEmb_Malaysia) October 16, 2024
Российская военно-морская группа во главе с корветами находилась в развертывании в Азиатско-Тихоокеанском регионе для выполнения задач, сообщил базирующийся во Владивостоке Тихоокеанский флот 5 октября. В тот же день японские военно-морские силы заметили группу, проходящую через Цусимский пролив.