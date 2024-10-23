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Флот России массово дислоцирует подлодки и военные корабли в Индийском океане

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  • 23.10.2024, 14:43
  • 1,962
Флот России массово дислоцирует подлодки и военные корабли в Индийском океане

Что происходит?

В понедельник Россия отправила в Индийский океан две группы военных кораблей, среди них три военных корабля, находившихся на развертывании, и подводная лодка с крылатыми ракетами. Об этом пишет Newsweek.

Руководство Тихоокеанского флота РФ сообщило, что корветы «Громкий», «Резкий» и многоцелевой корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» вместе с судном поддержки «Печенга» пришвартовались в порту Тилава в Мьянме в рамках подготовки к учениям по обеспечению безопасности на море в северной части Андаманского моря.

В то же время дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», введенная в эксплуатацию в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге, прибыла в индийский порт Кочи, вместе со спасательным буксиром «Алатау».

Этот класс подводных лодок также известен как улучшенный Kilo-II, его водоизмещение — 3 900 тонн. Подлодка способна погружаться на глубину 300 метров, имеет дальность — 2 286 метров. Субмарина вооружена крылатыми ракетами «Калибр».

Это два новых развертывания российских военно-морских сил в спорном Индо-Тихоокеанском регионе.

В конце сентября российские военные присоединились к военно-морским учениям под руководством Китая на северо-западе Тихого океана. После их завершения военные корабли двух стран начали совместное патрулирование в регионе на площади более 6 000 морских миль (11 112 км).

Министерство обороны Японии сообщило, что российские эсминцы «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» прошли через Цусимский пролив в направлении Японского моря. Их сопровождало судно снабжения.

Российский Тихоокеанский флот сообщил в понедельник, 21 октября, что эсминцы вышли из порта Циндао и направились в сторону Владивостока.

Российская военно-морская группа во главе с корветами находилась в развертывании в Азиатско-Тихоокеанском регионе для выполнения задач, сообщил базирующийся во Владивостоке Тихоокеанский флот 5 октября. В тот же день японские военно-морские силы заметили группу, проходящую через Цусимский пролив.

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