В Беларуси предложили признать часть пешеходов водителями 23.10.2024, 14:39

Когда заработают изменения в ПДД?

На Национальном правовом портале завершилось общественное обсуждение проекта изменений в Правила дорожного движения Беларуси. Какие новшества предусматривает законопроект и когда собственно изменятся правила, рассказал начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД Александр Шевченко.

Одно из значимых изменений касается средств персональной мобильности (СПМ). Само это определение предложили пересмотреть и отнести СПМ к транспортным средствам. Ориентироваться при этом предложили на ограничение скорости — те СПМ, которые конструктивно могут развивать скорость в 25 км/ч и выше будут считаться уже транспортным средством, если законопроект будет одобрен.

По словам Шевченко, устанавливая именно такой лимит скорости, в ГАИ «опирались на международный опыт», практику других стран и требования техрегламента Таможенного союза с его требованиями к безопасности колесных транспортных средств.

«Он не распространяет свое действие на модели со скоростью до 25 км/ч. Соответственно, все, что выше этой цифры, нуждается в госрегистрации», — пояснил представитель ГАИ.

Таким образом, владельцам мощных электросамокатов в случае принятия белорусскими законодателями этих поправок придётся не только зарегистрировать их как «механические транспортные средства», но и получить на них водительские права.

«Некоторые электросамокаты оборудованы сиденьем и способны разгоняться до 50 км/ч. По сути, это уже мотороллер, он же скутер, только электрический. В таком случае необходимо пройти процедуру одобрения типа транспортного средства и затем с документами обратиться в регистрационные подразделения ГАИ. Разумеется, придется получить водительские права соответствующей категории», — пояснил Шевченко.

Соответственно, и передвигаться на таких электросамокатах по тротуарам будет нельзя — придётся переместиться на проезжую часть.

Что же до обычных самокатов, несмотря на то, что их предложили отнести к разряду транспортных средств, соответственно, самокатчики будут считаться водителями, по словам Шевченко, никаких разрешительных документов получать им не придется, а в случае ДТП отвечать водитель самоката будет так же, как велосипедист.

Когда изменения в ПДД заработают?

По словам Шевченко, разрабатываемый национальный стандарт, касающийся СПМ, сейчас находится в «высокой степени готовности».

«Подобных технических нормативных правовых актов у нас не было, поэтому существовала некоторая неопределенность», — отметил представитель ГАИ и сообщил, что после введения национального стандарта «с учётом его положений» будут внесены поправки в ПДД.

Планируется, что эту работу ведомство и законодательные органы страны завершат к лету 2025 года.

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