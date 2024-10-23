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Белорусов в ноябре ждет приятный сюрприз

  • 23.10.2024, 14:51
  • 1,708
Белорусов в ноябре ждет приятный сюрприз

Он связан с большими выходными.

Сайт tochka.by узнал, кто из белорусов способен получить зарплату в ноябре досрочно.

Обрести законные деньги за работу можно будет раньше сразу на несколько дней. Однако такой бонус ждет не всех.

Дело в том, что во вторую неделю ноября у белорусов наступят длинные выходные. Людям предоставляется сразу четыре дня отдыха – 7, 8, 9 и 10 числа месяца.

Согласно законодательству, если у сотрудников организации выплата зарплаты выпадает на один из этих дней, то они должны будут получить деньги раньше времени. Это 6 ноября.

Такое объясняют еще и тем, что организация не может перечислить средства в свой выходной день. Это касается и банков. Ведь они тоже будут работать с переносом рабочих дней.

Следовательно, часть белорусов в ноябре ждет приятный сюрприз, который отразится на кошельках граждан.

В Минтруда отмечают, что вместе с тем организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

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