Белорусов в ноябре ждет приятный сюрприз
- 23.10.2024, 14:51
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Он связан с большими выходными.
Сайт tochka.by узнал, кто из белорусов способен получить зарплату в ноябре досрочно.
Обрести законные деньги за работу можно будет раньше сразу на несколько дней. Однако такой бонус ждет не всех.
Дело в том, что во вторую неделю ноября у белорусов наступят длинные выходные. Людям предоставляется сразу четыре дня отдыха – 7, 8, 9 и 10 числа месяца.
Согласно законодательству, если у сотрудников организации выплата зарплаты выпадает на один из этих дней, то они должны будут получить деньги раньше времени. Это 6 ноября.
Такое объясняют еще и тем, что организация не может перечислить средства в свой выходной день. Это касается и банков. Ведь они тоже будут работать с переносом рабочих дней.
Следовательно, часть белорусов в ноябре ждет приятный сюрприз, который отразится на кошельках граждан.
В Минтруда отмечают, что вместе с тем организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.