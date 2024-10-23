Трамп против Харрис: кто лидирует в рейтингах кандидатов в президенты США

Трамп против Харрис: кто лидирует в рейтингах кандидатов в президенты США3
- 23.10.2024, 14:54
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Данные на 24 октября по ключевым штатам.
Выборы в США состоятся уже менее чем через месяц. Главными кандидатами на пост президента с минимальными разрывами в рейтингах являются Камала Харрис и Дональд Трамп.
Кто лидирует согласно топовым опросам и чей рейтинг выше, сообщается в материале РБК-Украина.
Оба кандидата в президенты США, Камала Харрис и Дональд Трамп, сохраняют почти равные рейтинги. В то же время в ключевых штатах разрыв между рейтингами все больше сокращается, кое-где до десятых долей процента. А в Пенсильвании Трамп даже несколько вырвался вперед.
Рейтинги по состоянию на 23 октября
Рейтинги в целом по США (опрос Reuters/Ipsos, 21-22 октября):
Харрис – 46%; Трамп – 43%
Усредненные рейтинги по ключевым штатам (по данным FiveThirtyEight):
Аризона:
Трамп – 48,6%; Харрис – 46,7%
Висконсин
Харрис – 47,8%; Трамп – 47,4%
Джорджия
Трамп – 48,5%; Харрис – 46,9%
Мичиган
Харрис – 47,4%; Трамп – 47,2%
Невада
Харрис – 47,3%; Трамп – 47,2%
Пенсильвания
Трамп – 47,8%; Харрис – 47,5%
Северная Каролина
Трамп – 48,1%; Харрис – 47,2%