Белорусам может грозить огромный штраф из-за хранения картошки
- 23.10.2024, 15:01
- 2,316
Все дело в пожарной безопасности.
За хранение картошки или других овощей в тамбуре в многоквартирном доме можно получить большой штраф.
Об этом напомнили столичные коммунальщики, пишет Blizko.by.
Загромождать коридоры, площадки, лестничные пролеты и проходы в многоквартирных домах запрещено. Все дело в пожарной безопасности: мешки с картошкой перед дверью могут помешать эвакуации в случае беды.
Соответственно, проверяющие вполне могут расценить хранение в тамбуре урожая как загромождение прохода. В случае, если будет выявлено нарушение данного правила, белорусам грозит большой штраф — до 20 базовых величин, то есть до 800 белорусских рублей.