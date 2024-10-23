Белорусам может грозить огромный штраф из-за хранения картошки 23.10.2024, 15:01

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Все дело в пожарной безопасности.

За хранение картошки или других овощей в тамбуре в многоквартирном доме можно получить большой штраф.

Об этом напомнили столичные коммунальщики, пишет Blizko.by.

Загромождать коридоры, площадки, лестничные пролеты и проходы в многоквартирных домах запрещено. Все дело в пожарной безопасности: мешки с картошкой перед дверью могут помешать эвакуации в случае беды.

Соответственно, проверяющие вполне могут расценить хранение в тамбуре урожая как загромождение прохода. В случае, если будет выявлено нарушение данного правила, белорусам грозит большой штраф — до 20 базовых величин, то есть до 800 белорусских рублей.

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