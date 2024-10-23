«Через десять дней интрига разрешится» 1 23.10.2024, 15:06

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Почему диктатор так спешит с «выборами»?

Так называемые «президентские выборы» в Беларуси пройдут уже 26 января 2025 года. Стоит отметить, что дата отличается от той, которая попала в СМИ. Ранее сообщалось, что «выборы» пройдут 23 февраля. Почему власти так спешат? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Анатолием Котовым:

— Есть несколько факторов. Во-первых, это здоровье Лукашенко, которое не улучшается, а даже наоборот, от месяца к месяцу ухудшается. Это субъективный фактор.

Есть фактор, который, наверное, можно считать внешним, это война в Украине. Ожидалась некоторая заморозка конфликта в ноябре-декабре, но ее не произошло. А Лукашенко очень сильно хочет (он этого даже не скрывает) получить место за столом каких-то переговоров по послевоенному урегулированию ситуации. Естественно, если он находится либо в состоянии непереизбранного, либо ушедшего в ВНС, для него место за этим столом получить будет очень сложно. Поэтому приходится спешить.

Плюс, если говорить про Украину, очевидно, что пока он не получил поддержку от Кремля на свой седьмой незаконный срок. Соответственно, чтобы успеть переизбраться без этой поддержки, нужно пользоваться моментом, пока Россия занята в Украине.

— Примечательно, что дата назначена в день, когда Лукашенко полетел в Россию. Это совпадение?

— Я думаю, что просто искали максимально близко возможный срок, поэтому с одной стороны, это календарное совпадение. А с другой, сейчас у него есть что обсудить в Казани с Путиным. И не только попытаться выбить поддержку на этот срок, ведь «народ требует выборов, народ требует выдвижения».

Поэтому Лукашенко попытается либо обсудить эту тему, либо вернуться из Казани с таким ответом, что «Москва не против». Но Москва может не сказать ни да, ни нет, просто потому что Путину нет дела в ближайшие еще два дня до Беларуси и до так называемых выборов.

Я бы обратил внимание на другой интересный момент, который вряд ли можно считать уже совпадением. Как только Лукашенко вылетел в Казань, в Минск прилетел целый министр обороны России с визитом. Это достаточно необычно, потому что Лукашенко считает себя главнокомандующим, такие визиты обычно без встречи с ним не происходят. И в принципе визиты российских министров редко когда проходят (наверное, никогда и не проходили) без встреч и аудиенции с Лукашенко.

А здесь сделано именно так, что они целенаправленно разминулись. Это сделано для того, чтобы показать, кто рулит в Беларуси реально.

— Лукашенко до сих пор внятно не ответил, пойдет ли он на новый срок. Как вы думаете, почему?

— Потому что он сам до конца не знает, даже не пойдет ли или нет, потому что у него в голове решение созрело, что нужно идти. По его мнению, это единственный шанс выпутаться, но я так не считаю. Наоборот, ни в коем случае ему нельзя было начинать электоральную кампанию со своим участием.

Вопрос в том, как объявить, что он идет с поддержкой России или, условно говоря, без противоречий с ней. Либо же у него будет только абсолютно виртуальная, искусственная поддержка в виде «марафонов единства» и тому подобного. Это три совершенно разные ситуации с объявлением о его походе на выборы. Осталось всего 10 дней, тогда очередная интрига разрешится.

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