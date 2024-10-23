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«Реал» разгромил «Боруссию» в реванше за финал Лиги чемпионов

  • 23.10.2024, 15:10
«Реал» разгромил «Боруссию» в реванше за финал Лиги чемпионов
Фото: Getty Images

Мадридцы уступали после первого тайма 0:2.

Мадридский «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» в матче групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 5:2.

Матч складывался непросто для «Реала», поскольку после первого тайма команда Карло Анчелотти проигрывала со счетом 0:2. Однако после перерыва команда забила пять мячей. Три гола на свой счет записал Винисиус Джуниор, являющийся главным фаворитом за звание лучшего футболиста сезона. Еще по разу голами отметились Антонио Рюдигер и Лукас Васкес.

Этот матч стал первым между командами после финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Боруссию» со счетом 2:0.

После трех сыгранных матчей «Реал» набрал шесть очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Дортмундский клуб имеет в активе также шесть баллов и находится на пятой строчке.

В другом матче игрового дня «Ювентус» сенсационно на своем поле проиграл «Штутгарту» — 0:1. Гол на 90-й минуте забил Эль-Билаль Туре.

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