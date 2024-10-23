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МИД ФРГ вызвал дипломата КНДР за поддержку войны в Украине

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  • 23.10.2024, 15:16
МИД ФРГ вызвал дипломата КНДР за поддержку войны в Украине

Речь идет и о безопасности Германии.

Министерство иностранных дел Германии вызвало временного поверенного в делах Северной Кореи в Берлине на фоне сообщений о предполагаемой отправке солдат КНДР в Россию для их переброски в Украину. «Если Северная Корея поддержит российскую агрессивную войну в Украине своими войсками, это будет грубым нарушением международного права», - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на платформе Х в среду, 23 октября.

В МИД ФРГ также подчеркнули, что поддержка Северной Кореей российской захватнической войны «напрямую угрожает безопасности Германии и европейскому мирному порядку».

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