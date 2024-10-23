Белорус создает в Польше венчурный фонд объемом шесть миллионов евро 23.10.2024, 15:20

Цель — помочь стартапам в сфере промышленности.

Bridgio — акселератор, который основал белорусский предприниматель Роман Пахолков, — запускает в Польше новый венчурный фонд объемом 6 миллионов евро. Инвестировать планируется в стартапы из Восточной и Центральной Европы на стадиях pre-seed (предварительный раунд стартапа) и seed (инвестиции в проверенную гипотезу бизнес-модели) в сфере робототехники, автомобилистики, энергетики и промышленной автоматизации, пишет devby.io.

Bridgio Fund 25 определяют свою цель так: «помочь стартапам, которые работают в сфере промышленности, раскрыть свой потенциал на рынках ЕС и США».

Фонд обещает не только финансовую поддержку, но и экспертную — от разных узкопрофильных инженеров и специалистов. К услугам стартапов также ресурсы от корпоративных партнеров Bridgio — Infineon, Nvidia, Nokia и Amazon, и помощь с интеграцией своих продуктов в производственные процессы клиентов.

В Bridgio Fund 25 убеждены, что локальные технологические стартапы могут составить серьезную конкуренцию для западноевропейских и американских продуктов, так как они предлагают решения высокого качества по более выгодной цене. И для стартапов это хорошая возможность закрепить репутацию на западных рынках и получать более высокие доходы.

В фонде говорят, что ниша хардварных проектов (проекты, которые предлагают готовый продукт) составляет лишь около 8% от общего числа, поэтому они «намеренно не устанавливают дополнительных ограничений и открыты для самых разных подотраслей хардварных технологий».

Могут ли подать заявки предприниматели из Беларуси — да, отвечает команда. Они готовы «поддержать любые интернациональные команды в нашей сфере».

— Однако, наш опыт и экспертиза будут особенно полезны стартапам из Восточной Европы. Гораздо более важными требованиями для Bridgio являются наличие технических специалистов, фокус на хардварных решениях в сфере производства, а также направленность на рынки США и Западной Европы. Только при наличии данных трех факторов мы можем быть уверены в максимальной эффективности нашей работы с фаундерами.

На вопрос, на какой средний чек могут рассчитывать фаундеры стартапов, в фонде называют сумму в около 50 тысяч долларов на этапе акселерации.

— Кроме того, в рамках постакселерационной программы Bridgio мы предлагаем инвестиции до 300 тысяч долларов, чтобы поддержать дальнейшее развитие и масштабирование вашего проекта.

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