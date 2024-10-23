«Кадыровец» Алаудинов начал кричать на пропагандиста и устроил скандал в прямом эфире 23.10.2024, 15:24

1,180

Апти Алаудинов

В ответ на вопрос, почему его бойцы бросили фронт в Курской области.

В России разгорелся крупный скандал с участием командира чеченского подразделения «Ахмат» Апти Алаудинова после того, как ближайшему соратнику Кадырова задали несколько неудобных вопросов касательно поведения его бойцов.

Алаудинов моментально пришел в ярость и стал ругать российских срочников, пограничников и российское Министерство обороны. Более того, в итоге обвинил всех русских в том, что они притесняют чеченцев, и заявил, что чеченцы для русских большие враги, чем блок НАТО и украинцы, с которыми они воюют.

На фрагмент эфира обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, который опубликовал видео на своем YouTube-канале.

Скандал разразился после того, как ведущий радио «Комсомольская правда» спросил Алаудинова в прямом эфире, почему его бойцы бросили фронт в Курской области. В ответ чеченский генерал устроил скандал в прямом эфире и начал кричать на российского ведущего, назвав его «лопухом».

«Там находились десятки тысяч срочников, там находились тысячи пограничников, и у меня вопрос. 20 км фронта - 10 км справа и 10 км слева, и вопрос: четыре чеченца с четырьмя автоматами несут ответственность за то, что противник прорвал границу? Чеченцы же главные враги России для вас! Не враги украинцы, для вас не враги украинские бандформирования, для вас не враги блок НАТО. Ваш главный враг - это чеченцы!» - сорвался «кадыровец».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com