«А за чей счет чиновники жируют? Может, манна небесная падает?» 23.10.2024, 15:28

Белорусов возмутили слова Лукашенко.

Лукашенко заявил, что в стране «тысячи и тысячие бездельников», которых следует обязать трудиться. Это заявление вызвало волну возмущения у белорусов, которые отметили, что настоящие тунеядцы находятся в чиновничьих кабинетах.

Видео об этом в TikTok Charter97.org собрало множество комментариев. Приводим некоторые из них:

«Так власти сами довели людей до этого. Большинство уволили из-за протестов. Посмотрите статистику на бирже труда или сами спросите — вы удивитесь. Еще год назад работы почти не было, а сейчас море вакансий, но все за 800-1000 рублей».

«Белорусы очень трудолюбивые и работящие. Везде, куда бы они ни уехали, их хвалят за работоспособность и ответственность. Только дома у них статус «тунеядцев».

«Как тут работать, если берут на работу по одной профессии, а навешивают дополнительные обязанности, за которые не хотят платить».

«Да им пофиг, работаете вы или нет — это повод вытянуть с вас деньги любыми способами. У плохого управленца всегда кто-то виноват».

«Знаешь, сколько людей из Беларуси работают на стройках в России? Мой комбинат закрыли, и что мне делать? Поехал работать, но дома я уже «тунеядец». Эти выродки лишили меня работы, это ОПГ во власти — гнать их надо метлой».

«Хотелось бы посмотреть на бездельников — от силы 3% наберется. Это все те, кто сидит в теплых кабинетах».

«Есть те, кто работает, и живут не лучше этих бездельников. Государство забыло, что люди работают ради денег, а не ради работы».

«Чтобы не платить за коммуналку баснословные деньги, надо идти работать за 600 рублей, так?»

«Даже те, у кого проблемы со здоровьем, стараются найти себе работу. Инвалиды и пенсионеры. Иначе можно просто умереть с голоду и остаться без крыши над головой».

«Что значит «бездельники»? Люди работают там, где платят. Права хоть какие-то должны быть у людей, а им во всем кислород перекрывают».

«На одного работающего — семеро проверяющих».

«Я согласна, это бездельники и тунеядцы, а также зажравшиеся чиновники. А тут копейки получаешь в виде пенсии за 40 лет работы и еще дополнительно надо работать».

«Везде хотят молодых, с опытом, без детей, готовых жить на работе, не болеющих и при этом платить минимальную зарплату. Есть исключения, но на всех этих исключений не хватит».

«Не обязательно работать официально. Чем меньше государство видит, тем крепче оно спит».

«Тунеядцы и лентяи сидят в кабинетах. И почему они их не видят? А зарплаты у этих тунеядцев, ох, не маленькие. Не как у рабочих, а гораздо больше».

«По поводу чиновников — чистая правда! Даже когда они обгадятся на своих местах, их не снимают, а чаще переводят на другое место, и чаще с повышением. Им все пофиг!»

«В «Дроздах» главные тунеядцы».

«Да, мы уже привыкли за столько лет, что Лукавый борется с вымышленными проблемами. Сам придумал, сам победил, сам себя похвалил».

«А за чей счет чиновники жируют? Может, манна небесная падает?»

«Они придумали минималку, а я бы сделала максимальный порог! Их зарплаты не знают границ! Раньше рабочие получали больше руководителей».

«Чиновники всегда были далеки от народа! Им главное — удержаться на своем месте! Им не понять, что труд должен оплачиваться достойно, а не за копейки!»

«Если тунеядец, это не значит, что человек не работает. Просто он не дает стаду нахлебников часть своей зарплаты».

«Да, это так. И точно, чинуши и силовики как нахлебники сидят на нашей шее. Как не чиновник, так жулик и бандит».

«Мы все ближе движемся к идеям чучхе».

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