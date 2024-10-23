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«У Путина больше проблем, чем многие себе представляют»

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  • 23.10.2024, 15:31
  • 3,288
«У Путина больше проблем, чем многие себе представляют»
Ллойд Остин

Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Об этом сообщает The Washington Post.

«Теперь мы видим доказательства того, что есть северокорейские войска, которые отправились в ... Россию. ... Что именно они делают, еще неизвестно. Но, да, есть доказательства того, что в России есть войска КНДР», - сказал министр обороны США.

По словам Остина, если войска КНДР намерены участвовать в войне против Украины на стороне РФ, то это очень серьезная проблема, которая будет иметь влияние не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава Пентагона отметил, что пока непонятно, что именно КНДР получит от этого, но это указывает на значительные слабости в военной способности России, которой пришлось обращаться за помощью к союзникам Ирана и Северной Кореи в войне против Украины.

«Это свидетельствует о том, что он может иметь еще больше проблем, чем большинство людей представляют», - сказал Остин о Путине.

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