Россияне начали массово воровать сливочное масло 5 23.10.2024, 15:40

2,690

После роста цен на 20%.

В России участились случаи краж сливочного масла из магазинов после подорожания продукта на 20%, сообщили представители нескольких крупных торговых сетей. Так, в Екатеринбурге о росте подобных инцидентов рассказали в сетях магазинов «Кировский», «Магнит» и «Пятерочка», пишет портал It’s My City.

Для борьбы с этой проблемой руководство одного из магазинов «Кировский» в центре Екатеринбурга приняло решение упаковывать сливочное масло в защитные пластиковые контейнеры, аналогичные тем, что используют для хранения мелкой электроники в магазинах бытовой техники. Подобную меру ввели и в магазине на улице Сулимова, в Пионерском районе города. По словам кассиров, чаще всего сливочное масло воруют пожилые люди.

В магазинах сетей «Магнит» и «Пятерочка», расположенных в центре Екатеринбурга, ощущается острый дефицит масла Ирбитского молочного завода, а также масла марки «Варвара краса» и других популярных брендов. Продавцы говорят, что покупатели часто воруют именно продукцию Ирбитского завода. В одном из магазинов «Пятерочка» корреспонденту портала удалось приобрести ирбитское масло только со склада. В «Магните» рассказали, что во избежание краж специально выкладывают ирбитское масло «потихоньку» — по одной-две пачки на прилавок.

С аналогичной проблемой столкнулись и магазины в Санкт-Петербурге. Например, на полках в сети «Дикси» там появились объявления с просьбой обращаться к продавцам за сливочным маслом, поскольку сам товар убран с витрин. В петербургских магазинах «Вкусвилл» сливочное масло теперь хранится в холодильниках на кассах вместе с икрой и дорогим алкоголем. Издание «Продукт медиа» пишет, что из-за подорожания масла и сокращения его ассортимента торговые сети в Северной столице начали предпринимать дополнительные меры для предотвращения краж.

С начала года стоимость сливочного масла в России увеличилась на 20%. По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, основными причинами удорожания стали рост наценки в магазинах и торговых сетях, подорожание импортных жиров и их доставки, увеличение ключевой ставки ЦБ, а также дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. В последние годы кадровый дефицит в РФ обострился из-за войны в Украине и мобилизации в сентябре 2022-го.

С 1 октября текущего года несколько крупных производителей сливочного масла, таких как Ирбитский молочный завод, молочный комбинат «Кунгурский», Зеленодольский молочный комбинат («Село Зеленое») и другие, сократили поставки продукции в торговые сети, ссылаясь на дефицит сырья. Компания H& N (бренд «Простоквашино») уведомила ритейлеров о временной приостановке отгрузок сливочного масла с жирностью 72,5% и 82% с 1 сентября, объясняя это резким подорожанием сливок на 46% за первые восемь месяцев года.

В середине октября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил письмо в правительство с предложением ограничить цены на сливочное масло в связи с его резким подорожанием. Минэкономразвития пообещало рассмотреть это обращение, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что уже отправила запросы крупнейшим производителям масла для выяснения ситуации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com