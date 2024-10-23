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У любимой певицы Лукашенко конфисковали права на девять песен

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  • 23.10.2024, 15:37
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У любимой певицы Лукашенко конфисковали права на девять песен
Таисия Повалий

И автомобиль.

Против народной артистки Украины и предательницы Таисии Повалий ввели санкции, взыскав в доход украинского государства автомобиль и права на 9 песен.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к народной артистке Украины и применила к ней санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях», - говорится в сообщении.

Так, судом взыскано в доход государства:

автомобиль BMW;

устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными метательными снарядами несмертельного действия.

Также были взысканы имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Навсегда», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).

Напомним, Таисия Повалий — завсегдатай концертов, которые организовывает Лукашенко. Певица приезжала в Александрию и пела вместе с диктатором песню «Верба».

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