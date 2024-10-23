У любимой певицы Лукашенко конфисковали права на девять песен

У любимой певицы Лукашенко конфисковали права на девять песен1
- 23.10.2024, 15:37
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И автомобиль.
Против народной артистки Украины и предательницы Таисии Повалий ввели санкции, взыскав в доход украинского государства автомобиль и права на 9 песен.
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к народной артистке Украины и применила к ней санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях», - говорится в сообщении.
Так, судом взыскано в доход государства:
автомобиль BMW;
устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными метательными снарядами несмертельного действия.
Также были взысканы имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Навсегда», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).
Напомним, Таисия Повалий — завсегдатай концертов, которые организовывает Лукашенко. Певица приезжала в Александрию и пела вместе с диктатором песню «Верба».