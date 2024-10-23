«Какая-то сумочка — и плюс два часа на границе» 23.10.2024, 15:55

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Что сейчас происходит в основных пунктах пропуска.

Лето закончилось, уже и бархатный сезон подошел к концу, многие отложили мысли об отпуске на будущее. И все же ситуация в пограничных пунктах пропуска вызывает интерес, пишет Onliner. Что происходит на литовской границе после того, как литовские власти запретили въезд на территорию страны автомобилей с белорусскими номерами (за некоторым исключением)? Какие сейчас очереди на польской границе, где по-прежнему работает только один погранпереход — «Брест — Тересполь»?

Граница с Литвой, «Каменный Лог — Мядининкай». Белорусских машин почти нет

Информация об очередях легковых автомобилей перед литовскими пунктами пропуска из сводок Госпогранкомитета Беларуси исчезла уже некоторое время назад. Оно и понятно: еще летом литовские власти сообщили о своем решении запретить въезд в страну машин с белорусской регистрацией.

«Запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя», — сообщала литовская таможня. Объясняя это решение, там ссылаются на постановление № 765/2006, в частности на статью, ограничивающую импорт.

При этом ситуация не была до конца понятна и требовала отдельных пояснений. Они последовали: въезжать в Литву на автомобиле с белорусскими номерами все же можно, но при выполнении ряда условий:

• если машина будет использоваться только в личных целях гражданином Беларуси, имеющим действующую литовскую визу или вид на жительство в Литве;

• если машина будет использоваться только в личных целях гражданином ЕС, по совместительству являющимся резидентом Беларуси;

• если машиной управляет ее непосредственный владелец.

Но даже так после 18 января 2025 года все автомобили, зарегистрированные в Беларуси и находящиеся в Литве, должны будут покинуть ее территорию.

Понятно, что на фоне этих ограничений, слухов и домыслов легковые машины с границы двух стран почти исчезли, если сравнивать с тем, что было здесь совсем недавно. В очередях, которые теперь и очередями не назвать, стоят автомобили с иностранными номерами, а также редкие машины с белорусской регистрацией, которые, очевидно, соответствуют требованиям литовской стороны.

Автобусное сообщение с Литвой. Пять часов до Вильнюса

На фоне этого (во вторую очередь), а также в связи с окончанием теплого сезона (в первую очередь) всерьез поубавились очереди автобусов на литовской границе.

— То, что все изменилось по сравнению с летними месяцами, становится очевидным, уже когда покупаешь билеты на автобус. Билеты есть: хочешь — на сегодня, хочешь — на завтра. А ведь летом приходилось выкупать их за месяц, — делится своими впечатлениями читатель Александр, который недавно пересекал литовскую границу на автобусе.

Время ожидания на границе тоже подсократилось. С одной оговоркой: искать закономерности — дело неблагодарное. Если кто-то и проехал границу быстро, то это не значит, что у всех остальных все пройдет так же, без сучка и задоринки.

— Конкретно мой случай: выезд из Минска около полуночи, будний день. Часа в два ночи — граница. На нее ушло часа два, не больше, и ровно в пять утра мы в аэропорту Вильнюса. Спрашивал у водителя: «Всегда ли так теперь?» А он пожимает плечами: «Как повезет». Такое ощущение, что все немного боятся сглазить: проехали без проблем — ну и хорошо, постучали по дереву, — объяснил Александр.

— Досмотр по полной программе на границе?

— Я бы не сказал. Наши позвали в зал для контроля паспортов, вещи сказали оставить в автобусе. Не знаю, как их там проверяли. На литовской стороне вызвали со всеми вещами, прогнали через рентген, но я не видел, чтобы кого-то просили открыть чемоданы. Смотрят сигареты, смотрят алкоголь — все традиционно. Такого, чтобы забирали воду и искали недоеденные бутерброды по карманам, при мне не было.

«Какая-то сумочка — и плюс два часа на границе»

Показательна другая история. Свидетелем ее Александр стал уже на обратном пути, из Вильнюса в Минск.

— Прежде всего нужно сказать, что автобусы из Вильнюса теперь отправляются четко по расписанию, не то что летом, когда они опаздывали на много часов в Литву, а потом с многочасовым опозданием уезжали назад. Сейчас все по времени: приехал автобус (кстати, с литовскими номерами), забрал пассажиров — поехали. Приехали на литовскую границу — очереди нет, сразу заезжаем на контроль. Понятно, что теперь литовцам нет особого дела до того, что у нас в багаже. Паспорта проштамповали — и до свидания, — рассказал мужчина.

А вот в белорусском пункте пропуска автобус вдруг задержался настолько, что его опередили два других, ехавших изначально сзади.

— Я думаю, есть глобальная проблема в том, что у пассажиров любого автобуса на самом деле нет никакой информации о происходящем. Почему-то стоим, почему-то не пускают — и ты не понимаешь почему. Может быть, это пересменка или что-то на сопредельном пункте пропуска. Отсюда домыслы и всякие слухи, не имеющие зачастую ничего общего с реальностью. Я и сам не задумывался об этом до того случая. А теперь понял, что все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд, — сообщил Александр.

Что же произошло? Пассажиров с вещами приглашают в зал таможенного досмотра. Сначала проверка паспортов, потом контроль багажа.

— Таможенник громко объявил, что есть зеленый канал, куда идут те, кому нечего декларировать, а есть красный — это для тех, у кого перевес, у кого превышение таможенных лимитов, ну и всякие штуки, которые необходимо декларировать при въезде в страну. Понятно, что все или почти все пассажиры автобуса идут на зеленый канал. И обычно все быстро: кладешь багаж на ленту сканера, таможенник видит на экране, что внутри, при необходимости просит чемодан открыть. Почти все из нашего автобуса прошли эту процедуру, кого-то просили открыть чемоданы, но в целом без вопросов. Причем, что меня удивило, таможня очень четко распознает, что в багаже. Я же вижу их монитор: ну лежит какой-то синий моток — я, к примеру, знаю, что это велозапчасть, но если бы не знал — в жизни бы не догадался. А таможенник с ходу говорит, что это. Глаз наметан, короче. Мой совет: хранить при себе все чеки о покупках — на случай, если возникнет вопрос о стоимости товаров.

И только одна девушка из всего автобуса пошла на красный канал. Никто на это внимания не обратил: она же точно решит все свои вопросы, пока остальные отстоят очередь на контроль. Но очередь прошла, а девушка осталась. Остался и Александр, хотя причина была несколько курьезной:

— Эта девушка — россиянка, у нее российский паспорт. И нет связи на территории Беларуси. Я уж не знаю, в чем там дело, но только она просила «раздать» ей интернет. Желающих особо не нашлось, ну, а мне что, помочь трудно? Я помог. В итоге и стал свидетелем всей ситуации. Как оказалось, у девушки с собой была какая-то дорогая сумочка в багаже. Сумочка небольшая, клатчик такой, в упаковке. И вот за эту сумочку таможня требовала уплату пошлины (вероятно, стоимость сумочки заметно превышала стоимость беспошлинных 500 евро). Насколько я понял, уплатить нужно было что-то порядка 150 евро в эквиваленте. Девушка очень долго пыталась убедить таможенников, что эта сумка — подарок, соответственно, ее нельзя считать товаром, соответственно, и платить пошлину за нее не надо. Таможня не соглашалась. Девушка кому-то звонила, о чем-то долго беседовала, этот кто-то из телефона порывался общаться с нашей таможней, причем то по-итальянски, то по-английски, в конце концов даже что-то говорили по-русски. Аргумент такой: это подарок, а не товар. Контраргумент таможни обратный: это в первую очередь товар, а не подарок.

Все это, как говорит Александр, продолжалось около часа:

— Водитель нашего автобуса приходил поинтересоваться, из-за чего задержка. Но когда узнал — сразу успокоился. Меня это даже удивило. Я спросил, часто ли он с подобным сталкивается. «Постоянно, — ответил этот человек с явным прибалтийским акцентом. — Таможня — это очень серьезно, здесь есть законы. Соблюдаешь законы — едешь дальше, а если не соблюдаешь…» Водитель развел руками. В конце концов кто-то из таможни сообщил нашему водителю, что если пассажирка откажется уплачивать пошлину, то ее снимут с автобуса для дальнейшего разбирательства. Водитель пожал плечами. Я не знаю, слышала ли это предупреждение девушка с российским паспортом (она в тот момент разговаривала по телефону), только очень скоро она согласилась все уплатить и направилась в кассу. Затем мы снова долго ждали: она — пока ее телефонный собеседник перечислит деньги на уплату пошлины, ну, а я — пока они договорятся и деньги придут. Раз уж взял на себя роль модема, было как-то неловко все бросить на полпути.

Девушка дождалась денег, таможня дождалась уплаты пошлины, водитель дождался всех пассажиров.

— Примечательно другое. Какая-то сумочка — и плюс два часа на границе. И когда мы вошли в салон, на нас со злостью глядели те пассажиры, кто не спал. И никто из них не знал, в чем, собственно, дело. Я потом снова общался с водителем на эту тему, так он сказал, что причиной задержки может стать что угодно. Таможенные вопросы, вопросы пограничной службы на любой стороне — и весь автобус дожидается одного-единственного пассажира. Пока не принято решение о том, что все могут ехать дальше или кого-то конкретного снимают с рейса, автобус будет дожидаться всех, — добавил Александр.

Сколько можно везти?

На данный момент беспошлинные лимиты для наземного ввоза товаров составляют 500 евро в денежном эквиваленте и 25 кг веса. В случае их превышения потребуется оплатить пошлину: 30% от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы.

Кроме того, на границе обязательно нужно декларировать суммы свыше 10 000 долларов. При этом неважно, летите вы самолетом или едете на машине или автобусе.

Если ввозите или вывозите крупную сумму (свыше 100 000 долларов в эквиваленте), кроме декларации понадобятся документы, чтобы подтвердить легальное происхождение денег.

Граница с Польшей. «Брест — Тересполь»

Единственный открытый для легкового транспорта погранпереход на границе с Польшей — «Брест — Тересполь». И там ситуация, конечно, совсем иная. Регулярно Госпогранкомитет Беларуси публикует сводку об обстановке на границе, и эти данные откровенно пугающие для тех, кто собирается выезжать за рубеж. Часто сообщается о том, что польская сторона принимает за сутки лишь около трети легковых автомобилей от того значения, которое считается нормой. Норма, по данным ГПК, — 1700 легковушек в сутки. «Тересполь» же, по данным белорусской стороны, пропускает около 450−500 машин.

В пятницу, 18 октября, ГПК сообщал, что всего за пять дней очередь легковых автомобилей перед «Тересполем» выросла с 230 до 460. В понедельник в этой очереди насчитывалось 470 машин. Во вторник она увеличилась еще на 35 авто. Около 500 машин при таких темпах пропуска через границу — это сутки ожидания.

Напомним, осенью МВД вплотную занялось проблемой продажи мест в очереди на границе, были сообщения о задержанных.

Автобус до Варшавы. «Это лотерея»

Другой путешественник — Николай — рассказал журналистам о своем опыте пересечения польской границы на автобусе.

— В обе стороны — это лотерея. Причем в нее нельзя выиграть. Если простоял на границе 5−6 часов — можно смело считать, что повезло. Многие пытаются придумывать схемы: кто-то едет до Бреста на поезде, оттуда какими-то автобусами не то до Варшавы, не то до Бяла-Подляски, чтобы потом снова ехать поездом. Возможно, это как-то упрощает часть маршрута, делает его более комфортным, ну и вносит разнообразие, но сути не меняет. Все упирается в границу и в часы ожидания на ней, — уверяет собеседник.

Что интересно, Николай тоже не жалуется на какой-то придирчивый досмотр со стороны таможни с обеих сторон.

— Нормально все. Рентген, иногда просят вещи открыть, но в целом ничего особенного. Помню, как всех пугали, что на границе первым делом отнимают еду. Даже решил проверить: спрятал в карман персик. Никто его не отобрал — все нормально, ввез фрукт в Евросоюз, — с долей юмора констатирует читатель.

Но это не дает ответа на вопрос, отчего так долго стоят автобусы.

— Один автобус в час — это нормальный ритм прохождения пункта пропуска. Если чуть быстрее — уже хорошо, например, три автобуса за два часа. При этом пограничный контроль тоже не слишком затянутый, хотя поляки стали заметно внимательнее относиться к тем, кто едет по рабочей визе. Много вопросов, требуют предоставить распечатанный договор со всеми данными, что-то вносят в базу, — продолжил Николай.

Еще одна проблема, существовавшая на границе, — пересадка из автобуса в автобус. Пассажир приезжает к границе на одном автобусе и идет вдоль очереди искать себе место в другом, том, что поближе. Чаще всего это стоило денег, обычно сопоставимых со стоимостью полного билета на этот же рейс. Бывало, что очередь занимали пустые автобусы, которые затем принимали на борт всех пассажиров недавно прибывшего, — такой лайфхак использовали некоторые перевозчики. Затем ситуацией занялась Транспортная инспекция, последовали жесткие меры, крупные штрафы перевозчикам. Места в очереди перестали продавать в открытую, хотя, как утверждает Николай, явление все еще живет.

— Да, видел тех, кто пересаживается в автобусы в начале очереди. По словам этих людей, выбора особо нет: если сгорают билеты на самолет — будешь пробовать все варианты. Не знаю, может быть, они все очень рисковали. Но с виду все для них обернулось вполне благополучно, — отметил Николай.

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