Глава МИД Польши предложил Шольцу отдать Киеву выплаты, которые украинцы получают в Германии 4 23.10.2024, 15:59

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Радослав Сикорский

Фото: Getty Images

Это будет стимулировать мужчин возвращаться в Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что социальные выплаты, которые украинцы получают в Германии, надо отдавать Украине. По его словам, это должно стимулировать мужчин возвращаться в Украину.

Об этом Сикорский сказал в среду, 23 октября, в эфире TVP Info, сообщает RMF24.

Как отмечает телеканал, Сикорский в прямом эфире прокомментировал встречу в Берлине лидеров четырех государств — Германии, США, Великобритании и Франции.

Сикорский отметил, что присутствие Польши на встречах, где речь идет об Украине, также важно. По его словам, тогда «принимаются лучшие решения».

Министр иностранных дел Польши также рассказал, что встречался с канцлером Германии Олафом Шольцом и посоветовал ему отдавать социальные выплаты вместо украинских беженцев Украине.

«Я предложил ему, что помощь, которую получают украинские беженцы — а это может составлять до 1200 евро в месяц — лучше было бы передать непосредственно Украине. Нехорошо, что существует финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины восстанавливали налоговую базу», — сказал Сикорский.

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