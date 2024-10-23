Глава МИД Польши предложил Шольцу отдать Киеву выплаты, которые украинцы получают в Германии

Глава МИД Польши предложил Шольцу отдать Киеву выплаты, которые украинцы получают в Германии4
- 23.10.2024, 15:59
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Это будет стимулировать мужчин возвращаться в Украину.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что социальные выплаты, которые украинцы получают в Германии, надо отдавать Украине. По его словам, это должно стимулировать мужчин возвращаться в Украину.
Об этом Сикорский сказал в среду, 23 октября, в эфире TVP Info, сообщает RMF24.
Как отмечает телеканал, Сикорский в прямом эфире прокомментировал встречу в Берлине лидеров четырех государств — Германии, США, Великобритании и Франции.
Сикорский отметил, что присутствие Польши на встречах, где речь идет об Украине, также важно. По его словам, тогда «принимаются лучшие решения».
Министр иностранных дел Польши также рассказал, что встречался с канцлером Германии Олафом Шольцом и посоветовал ему отдавать социальные выплаты вместо украинских беженцев Украине.
«Я предложил ему, что помощь, которую получают украинские беженцы — а это может составлять до 1200 евро в месяц — лучше было бы передать непосредственно Украине. Нехорошо, что существует финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины восстанавливали налоговую базу», — сказал Сикорский.