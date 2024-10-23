Reuters: Орбан теряет поддержку среди населения Венгрии 23.10.2024, 16:09

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Виктор Орбан

Опубликованы данные последнего опроса.

В Венгрии оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадяром, по результатам соцопроса обогнала партию премьер-министра Виктора Орбана «Фидес».

Об этом сообщает Reuters.

«Тиса» набирает 42% голосов избирателей, в то же время за партию Орбана готовы отдать свой голос 40%.

На этом фоне Орбан обвинил исполнительную власть Европейского Союза в попытке свергнуть его кабинет и навязать Венгрии «марионеточное правительство».

«Мы знаем, что у них есть марионеточное правительство, партия, которую хотят нам навязать», – заявил венгерский премьер, намекая на партию «Тиса».

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