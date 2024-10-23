В Минске открыли новую дорогу за миллион рублей
- 23.10.2024, 16:28
Она сократит путь в Серебрянку.
Новую дорогу открыли в Минске, она связала улицу Долгобродскую и Партизанский проспект возле недавно открывшегося многофункционального комплекса Prizma. Подробности рассказали Office Life в компании «Сигмаполюс», которая построила и МФК, и дорогу.
Дорогу вместе с инфраструктурой строили за деньги «Сигмаполюс». Она обошлась компании примерно в миллион белорусских рублей. Дорогу безвозмездно передадут городу.
В компании объяснили, что раньше, чтобы попасть с Долгобродской со стороны Тракторного завода на Партизанский проспект, нужно было ехать по узкому проезду возле моста. Теперь же достаточно свернуть на новую дорогу около Prizma и спуститься вниз вдоль МФК и парка. В итоге водитель получает минус лишний крюк и минус светофор на оживленной улице.
Кроме того, удобнее стало съезжать по новой дороге на Партизанский проспект и со стороны Серебрянки, а также с Партизанского на Долгобродскую.