В России подростков обвинили в попытке поджога самолетов Ту-22М

В России подростков обвинили в попытке поджога самолетов Ту-22М1
- 23.10.2024, 16:33
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Брат одного из задержанных воюет против Украины.
В Иркутской области России троих подростков обвинили в теракте за попытку поджога двух бомбардировщиков Ту-22М. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Утверждается, что подростки были задержаны еще 18 сентября, но об этом стало известно только сейчас.
«По версии следствия, 17-летний Тамерлан Х., 15-летний Захар Ш. и 17-летний Иван Н. планировали проникнуть на военный аэродром в Усольском районе и поджечь два самолета Ту-22М», - говорится в сообщении.
Подростки находятся в СИЗО. По статье о теракте им может грозить до 20 лет лишения свободы.
При этом говорится, что брат одного из задержанных весной текущего года пошел на войну против Украины.