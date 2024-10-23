Литва разрывает соглашение с Россией о торговом мореходстве
- 23.10.2024, 16:55
- 1,012
Названы причины.
Кабинет министров Литвы одобрил предложение Министерства транспорта и коммуникаций о расторжении соглашения с Россией о торговом мореходстве. Об этом сообщает литовская газета Kauno Diena.
После одобрения правительством президенту Литвы будет предложено внести инициативу расторжения соглашения о торговом судоходстве с РФ на рассмотрение Сейма.
По информации Министерства транспорта и связи Литвы, соглашение было заключено в 1993 году и регулирует отношения стран в сфере морского транспорта.
Оно включает в себя регулирование организации перевозки грузов, сотрудничество между судоходными или связанными с судоходством компаниями и организациями, таможенные и другие формальности в портах и т.п.
Министерство транспорта и коммуникаций страны считает, что соглашение не актуально для Литвы. Более того, оно невозможно, потому что любое сотрудничество с Россией прекратилось из-за нападения России на Украину.
На момент подписания документа Литва еще не была членом Международной морской организации, а как ее член страна ратифицировала множество конвенций по безопасному использованию судов, труду моряков, предотвращению загрязнения.
Для обеспечения безопасности судоходства Литва также присоединилась к региональным соглашениям, таким как Парижский меморандум.