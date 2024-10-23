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Литва разрывает соглашение с Россией о торговом мореходстве

  • 23.10.2024, 16:55
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Литва разрывает соглашение с Россией о торговом мореходстве

Названы причины.

Кабинет министров Литвы одобрил предложение Министерства транспорта и коммуникаций о расторжении соглашения с Россией о торговом мореходстве. Об этом сообщает литовская газета Kauno Diena.

После одобрения правительством президенту Литвы будет предложено внести инициативу расторжения соглашения о торговом судоходстве с РФ на рассмотрение Сейма.

По информации Министерства транспорта и связи Литвы, соглашение было заключено в 1993 году и регулирует отношения стран в сфере морского транспорта.

Оно включает в себя регулирование организации перевозки грузов, сотрудничество между судоходными или связанными с судоходством компаниями и организациями, таможенные и другие формальности в портах и т.п.

Министерство транспорта и коммуникаций страны считает, что соглашение не актуально для Литвы. Более того, оно невозможно, потому что любое сотрудничество с Россией прекратилось из-за нападения России на Украину.

На момент подписания документа Литва еще не была членом Международной морской организации, а как ее член страна ратифицировала множество конвенций по безопасному использованию судов, труду моряков, предотвращению загрязнения.

Для обеспечения безопасности судоходства Литва также присоединилась к региональным соглашениям, таким как Парижский меморандум.

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