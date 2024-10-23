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Крупный польский банк изменил условия открытия счета для белорусов

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  • 23.10.2024, 17:01
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Крупный польский банк изменил условия открытия счета для белорусов

Понадобится больше документов.

Не так давно в соцсетях появилась информация, что теперь в одном из крупнейших польских банков PKO Bank Polski у иностранцев будут просить документы, подтверждающие цель открытия счета. Например, договор на работу. Телеграм-канал Dzik Pic связался с банком, и там подтвердили: правила открытия счета иностранцами действительно изменились. Подробности рассказывает Devby.io.

Долгое время у PKO были одни из самых простых условий открытия счета среди польских банков. Туда можно было прийти только с визой, в том числе белорусам, и открыть счет буквально за день. Но ситуация изменилась.

Вот что сообщили в техподдержке банка PKO: «Да, с 18 октября помимо документа, удостоверяющего личность, необходимо предъявить документ, обосновывающий необходимость открытия счета, например, хранение денежных средств по трудовому договору, „умове злецение“ (umowа zlecenie) или „умове о дзело“ (umowa o dzieło, обе последние разновидности можно сравнить с договором подряда. — Прим. ред.)».

Причем эти требования выдвигаются именно к иностранцам.

Вот что еще рассказала одна белоруска: «Как раз на этой неделе хотела открыть счет в PKO, с понедельника еще не получила ответ по „верификации“. Попросили предоставить „карту побыту“ (польский ВНЖ. — Прим. ред.), „децизию“ к „карте побыта“ (решение о выдаче ВНЖ. — Прим. ред.), „умову о дзело“, разрешение на работу и договор об аренде квартиры. Наверное, свидетельство о рождении еще нужно было предоставить, чтобы точно открыли.

Причем в первый раз пришла как раз 18-го числа, были только pdf-ки, меня развернули, сказали, что нужны оригиналы всех документов».

Другой читатель рассказал, что попытался 21 октября открыть личный счет в PKO, но у него потребовали «умову о праце» (трудовой договор), «умову злецение» или «умову о дзело»: «Без этого система не дает сохранить заявку». Так что вместо PKO он обратился в Millennium с «картой побыта» и паспортом и открыл там счет «за 5 минут».

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