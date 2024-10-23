ВСУ под Суджей уничтожили взвод 155-й бригады армии РФ

ВСУ под Суджей уничтожили взвод 155-й бригады армии РФ4
- 23.10.2024, 17:04
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Об этом рассказала жена оккупанта.
Украинская армия ликвидировала целый взвод российских военных 155-й бригады в районе Суджи, пишет «Диалог».
Согласно поступающей информации, 16 октября украинские десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады разгромили оккупантов в рамках штурмовой операции.
Незадолго до гибели россияне сделали групповое фото своего подразделения, вероятно, все они на сегодняшний день уже мертвы. Это те российские оккупанты, которые казнили украинского героя.
О гибели взвода российских оккупантов стало известно после появления публикации в российской социальной сети «ВКонтакте», где супруга погибшего рассказали о случившемся. В опубликованном сообщении россияне сообщили, что ВСУ пошли в атаку, отражение которой взяло на себя соединение 155-й бригады.
Противостоять украинским военным эффективно они не смогли и были разгромлены. Супруга одного из погибших российских военных сообщила, что 16 октября стал для нее «черным днем в ее жизни».