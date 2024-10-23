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ВСУ под Суджей уничтожили взвод 155-й бригады армии РФ

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  • 23.10.2024, 17:04
  • 1,624
ВСУ под Суджей уничтожили взвод 155-й бригады армии РФ

Об этом рассказала жена оккупанта.

Украинская армия ликвидировала целый взвод российских военных 155-й бригады в районе Суджи, пишет «Диалог».

Согласно поступающей информации, 16 октября украинские десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады разгромили оккупантов в рамках штурмовой операции.

Незадолго до гибели россияне сделали групповое фото своего подразделения, вероятно, все они на сегодняшний день уже мертвы. Это те российские оккупанты, которые казнили украинского героя.

О гибели взвода российских оккупантов стало известно после появления публикации в российской социальной сети «ВКонтакте», где супруга погибшего рассказали о случившемся. В опубликованном сообщении россияне сообщили, что ВСУ пошли в атаку, отражение которой взяло на себя соединение 155-й бригады.

Противостоять украинским военным эффективно они не смогли и были разгромлены. Супруга одного из погибших российских военных сообщила, что 16 октября стал для нее «черным днем в ее жизни».

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