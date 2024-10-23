В Беларуси отца и сына из Украины приговорили к 20 годам заключения 23.10.2024, 17:16

Ранее их называли «диверсантами СБУ».

Гомельском областном суде оглашен приговор по делу граждан Украины, отца и сына Сергея и Павла Кабарчуков, сообщают госСМИ.

Они приговорены к одинаковому сроку лишения свободы — 20 годам.

Процесс начался 26 сентября, все заседания проходили в закрытом режиме.

Мужчин признали виновными по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 289 (акт терроризма), ч. 4 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 3331 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники), 3581 (агентурная деятельность).

Также им назначен штраф по 700 базовых величин (по 28.000 рублей).

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