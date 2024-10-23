Украинские нацгвардейцы за сутки уничтожили 157 россиян на Покровском направлении 23.10.2024, 17:09

Еще 150 — «трехсотые».

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Только за сутки 22 октября бойцы Нацгвардии Украины отбили 13 штурмов врага, нанеся значительные потери армии России.

Об этом рассказал представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук в комментарии для «УП». К тому же было ликвидировано 307 захватчиков.

Нанесены сокрушительные потери

Отмечается, что во время этих атак противник активно использовал пехоту. Несмотря на это, подразделения Нацгвардии отбили все атаки, уничтожив 307 захватчиков, из которых 157 – это безвозвратные потери.

В то же время украинские военные продолжают контрбатарейную борьбу, эффективно применяют дроны и наносят удары по вражеской технике и логистике.

Уничтожение российской техники

По словам Музычука, несмотря на сложности, украинские военные уничтожили за минувшие сутки не только 3 роты оккупантов, но и значительное количество техники, в частности: 1 танк, 4 единицы бронетехники, 8 автомобилей, 2 склада боеприпасов и 2 станции РЭБ.

Он также добавляет, что последний месяц россияне существенно усилили свое присутствие средствами радиоэлектронной борьбы, что затрудняет работу для украинской аэроразведки. Но операторам дронов ВСУ удается находить новые способы для эффективного поражения противника.

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