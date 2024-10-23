В Минске таксист сломал руку пассажиру 4 23.10.2024, 17:28

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Показалось, что молодой человек громко хлопнул дверью.

В Минске водитель такси по неосторожности сломал руку пассажиру. Перед этим у мужчин случилась перепалка в салоне такси, после чего пассажир попросил остановить машину и вышел. Таксисту показалось, что молодой человек громко хлопнул дверью, поэтому он вышел следом и ударил пассажира по ноге, от чего тот упал на асфальт. У парня диагностировали перелом руки. Об инциденте рассказали в прокуратуре Партизанского района. Об этом пишет «Минск-Новости».

Сообщается о том, что в суд было направлено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Слуцка, которого обвиняют «в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности».

Мужчина работал водителем в такси. В тот день ему поступил заказ на перевозку парня и девушки на улицу Мирошниченко. Во время поездки водитель спросил у пассажиров, сколько у них денег, и получил ответ: «Достаточно». Возникла ссора, в результате которой парень попросил остановить машину. Пассажиры вышли из авто на улице Радиальной, но водитель вышел за ними, думая, что пассажиры громко хлопнули дверью. Подойдя к парню, он оскорбил его и ударил по ноге, из-за чего тот потерял равновесие и упал. После этого водитель уехал.

Вечером водителю позвонили из милиции. Оказалось, у 18-летнего юноши был диагностирован перелом руки, в связи с чем он написал заявление. В отношении жителя Слуцка возбудили уголовное дело.

Сообщается, что обвиняемый ранее имел проблемы с законом. Вину мужчина не признал. В отношении него была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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