В Латвии хотят, чтобы Украина получит приглашение в НАТО в 2025 году
- 23.10.2024, 17:46
Об этом заявила спикер Сейма страны.
В Латвии надеются, что Украина сможет получить приглашение в НАТО в 2025 году. Об этом заявила спикер Сейма Латвии Дайга Миериня в среду, 23 октября, после встречи с главой украинского парламента Русланом Стефанчуком, который находится в Латвии с официальным визитом.
Об этом говорится на сайте парламента страны.
«Мы искренне надеемся, что в следующем году на саммите НАТО в Гааге мы сможем принять политическое решение о приглашении Украины в НАТО. Мы будем работать с нашими союзниками по НАТО для достижения этой цели», — заявила Миериня.
Кроме этого, она отметила, что Латвия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и готова оказать необходимую поддержку.
Миериня также подчеркнула важность поставки Украине вооружения.
«Украина имеет полное право на самооборону, что включает уничтожение военных целей на территории России», — отметила она.