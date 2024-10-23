В Латвии хотят, чтобы Украина получит приглашение в НАТО в 2025 году 23.10.2024, 17:46

Об этом заявила спикер Сейма страны.

В Латвии надеются, что Украина сможет получить приглашение в НАТО в 2025 году. Об этом заявила спикер Сейма Латвии Дайга Миериня в среду, 23 октября, после встречи с главой украинского парламента Русланом Стефанчуком, который находится в Латвии с официальным визитом.

Об этом говорится на сайте парламента страны.

«Мы искренне надеемся, что в следующем году на саммите НАТО в Гааге мы сможем принять политическое решение о приглашении Украины в НАТО. Мы будем работать с нашими союзниками по НАТО для достижения этой цели», — заявила Миериня.

Кроме этого, она отметила, что Латвия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и готова оказать необходимую поддержку.

Миериня также подчеркнула важность поставки Украине вооружения.

«Украина имеет полное право на самооборону, что включает уничтожение военных целей на территории России», — отметила она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com