закрыть
23 октября 2024, среда, 18:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Латвии хотят, чтобы Украина получит приглашение в НАТО в 2025 году

  • 23.10.2024, 17:46
В Латвии хотят, чтобы Украина получит приглашение в НАТО в 2025 году

Об этом заявила спикер Сейма страны.

В Латвии надеются, что Украина сможет получить приглашение в НАТО в 2025 году. Об этом заявила спикер Сейма Латвии Дайга Миериня в среду, 23 октября, после встречи с главой украинского парламента Русланом Стефанчуком, который находится в Латвии с официальным визитом.

Об этом говорится на сайте парламента страны.

«Мы искренне надеемся, что в следующем году на саммите НАТО в Гааге мы сможем принять политическое решение о приглашении Украины в НАТО. Мы будем работать с нашими союзниками по НАТО для достижения этой цели», — заявила Миериня.

Кроме этого, она отметила, что Латвия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и готова оказать необходимую поддержку.

Миериня также подчеркнула важность поставки Украине вооружения.

«Украина имеет полное право на самооборону, что включает уничтожение военных целей на территории России», — отметила она.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов