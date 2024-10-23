Евродепутат от Словакии отреагировала на новый незаконный приговор Полине Шарендо-Панасюк
- 23.10.2024, 17:55
И призвала ее немедленно освободить.
Евродепутат от Словакии Мириам Лексманн в соцсети X отреагировала на новый незаконный приговор активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк:
— Я возмущен приговором, вынесенным Полине Шарендо-Панасюк. Она получила третий срок подряд, находясь в ГУЛАГе Лукашенко.
Она страдает от жестокого обращения и унижений, ее здоровье резко ухудшилось.
Она и все политические заключенные должны быть освобождены!
I’m abhorred by the sentencing of Palina Sharenda-Panasiuk. She has now received 3 consecutive terms in Lukashenka’s gulags.— Miriam M. Lexmann (@MiriamMLex) October 18, 2024
She’s suffering from mistreatment and humiliation, & her health has drastically deteriorated.
She and all political prisoners must be released! pic.twitter.com/JgWN7gM8Q0
Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.
9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.
За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье. У политзаключенной нашли хронический панкреатит средней степени тяжести.