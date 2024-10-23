HBO назвал имя «создателя биткоина» 23.10.2024, 18:05

Питер Тодд

Теперь тот опасается за свою жизнь.

Канадский консультант по прикладной криптографии, специалист по информатике и ранний разработчик биткоина Питер Тодд заявил, что вынужден скрываться из-за страха за свою безопасность. По сообщению Wired, это случилось после выхода документального фильма Money Electric: The Bitcoin Mystery от HBO, где режиссер Каллен Хобак назвал Тодда создателем главной криптовалюты.

Личность человека или группы лиц под псевдонимом Сатоши Накамото, стоящего за созданием биткоина, остается предметом спекуляций около 15 лет. Интерес к анонимной фигуре поддерживается предположением, что Сатоши контролирует миллионы биткоинов стоимостью десятки миллиардов долларов.

С момента выхода документального фильма в начале октября Тодд неоднократно и категорически отрицал, что он создал биткоин: «Думаю, Каллен уделил особое внимание Сатоши в маркетинговых целях. Ему нужен был способ привлечь внимание к своему фильму».

Тодд согласился появиться в документальном фильме HBO, по данным Wired, предполагая, что фильм посвящен истории создания биткоина, а не попытке разоблачения. Разработчик говорит, что его не только неправильно идентифицировали как Накамото, но теперь и его жизнь находится в постоянной опасности:

«Ложное утверждение о том, что простые люди с обычным достатком, на самом деле, необычайно богаты, подвергает их таким опасностям, как ограбление и похищение. Вопрос не только глупый, но и опасный. Сатоши, очевидно, не хотел, чтобы его нашли, по уважительным причинам, и никто не должен помогать людям, пытающимся его найти», — говорит Питер Тодд.

Тодд не единственный, кто опасается за свою безопасность из-за «ложных» утверждений или предположений, что он является Сатоши. Мередит Паттерсон, вдова еще одного кандидата на роль Сатоши, жена криптографа Лена Сессамана, узнав, что ее муж упоминается в картине Money Electric: The Bitcoin Mystery, также боялась стать мишенью для запугивания с целью заставить отдать биткоины Сатоши.

«Я и моя семья были рады, что они назвали Питера Тодда. Но мне жаль его. Честно говоря, никто не заслуживает того, чтобы на его спине нарисовали мишень», — сказала Паттерсон.

Позиция многих сторонников биткоина, включая Тодда, заключается в том, что охота на Сатоши ничего не даст. Его отсутствие предполагает, что протокол биткоина развивается и направляется на принципах общественного консенсуса и децентрализации.

Однако мнение Хобака в корне отличается от взглядов разработчиков и огромного числа пользователей биткоина. Он считает, что фигура, потенциально контролирующая огромные запасы биткоина, является довольно важной в том смысле, что это риск для принятия главной криптовалюты.

Несмотря на то что Тодд был одним из первых разработчиков биткоина, такие фигуры, как Хэл Финни, Ник Сабо и Адам Бэк, гораздо чаще «обвинялись» в том, что они и есть Сатоши. Одним из главных аргументов Хобака, что именно Тод является создателем биткоина, стало сообщение на форуме BitcoinTalk. Хобак предположил, что Тодд якобы авторизовался на форуме не под тем аккаунтом в момент, когда думал, что пишет от имени Сатоши.

BitcoinTalk — наиболее популярный и крупный интернет-форум, посвященный биткоину и технологии блокчейн. Сайт появился в 2009 году и стал одним из самых популярных мест для общения разработчиков биткоина.

Ко всему прочему, доказательная база Хобака повторяет старые расследования в интернете и не содержит никакой новой информации. Все дело лишь в огласке, которую создал выход фильма. Так, например, в серии статей Network23 от 2016 года опубликованы и разобраны почти все отсылки к Тодду, включающие гораздо более глубокий анализ его биткоин-заслуг, а не только «сообщение на форуме».

Несмотря на выводы режиссера картины, широкое биткоин-сообщество отвергло выводы Хобака, оставив личность Сатоши как неизвестную.

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