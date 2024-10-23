Тренера белорусских фигуристов не пустили в Россию из-за паспорта Украины

Тренера белорусских фигуристов не пустили в Россию из-за паспорта Украины1
- 23.10.2024, 18:17
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Тренера продержали семь часов в аэропорту, а затем выдали бумагу о выдворении с территории РФ.
Татьяну Беляеву, тренера выступающих в танцах на льду белорусских фигуристов Виктории Пласконной и Владислава Сытика, не пустили в Россию из-за украинского гражданства. Об этом она рассказала «Спорт-Экспрессу».
Беляева вместе со своими подопечными направлялась в Магнитогорск на первый этап Гран-при России. По прилете в Москву Беляевой, у которой гражданство Украины, в аэропорту Шереметьево не дали право на въезд в Россию.
«Я знала, что граждане Украины долго проходят российскую границу, в прошлом году я провела 12 часов в Шереметьево. <...> А меня в этом году вообще не пропустили! <...> Продержали меня семь часов в аэропорту, выдали бумагу о «выдворении» с территории России. Спасибо, что в российском фигурном катании есть друзья и моих детей не бросят в этой сложной для них ситуации», — рассказала Беляева.
По словам Беляевой, она еще в прошлом году «была шокирована таким приемом», но не могла представить, что через год приехать станет невозможно. «Мне было сказано, что до окончания «СВО» даже не пытайтесь въезжать в Россию, это бесполезно. Я переживу, но спортсмены в этой ситуации страдают больше всего, а у них сейчас и так сложный период», — добавила тренер.