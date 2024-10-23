«Смог купить новую машину и дом в деревне» 1 23.10.2024, 18:52

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Белорус съездил на сбор ягод в Финляндию и заработал 8000 евро за 2,5 месяца.

Дмитрию 41 год. И вот уже четыре года летом он ездит на сезонные заработки за границу. В этом году мужчина отправился собирать дикие ягоды в Финляндию. За несколько месяцев мужчина смог заработать более 8000 евро. Он рассказал «Зеркалу», как и почему решил стать сезонным рабочим в Европе и насколько тяжело даются такие деньги.

«Путешествие, которое совмещается с работой»

Дмитрий родом из областного города, здесь у него семья — жена и дети. До 2020 года у мужчины был небольшой семейный бизнес. Однако он решил закрыть его и сменить на сезонную работу за границей.

— Понял, что там столько не заработаешь, — констатирует он. — К тому же здесь нет столько ответственности, сам за себя отвечаешь. Часто это путешествие, которое совмещается с работой, да и зарабатываешь больше. Чтобы получать такую же сумму в Беларуси, мне нужно было бы открывать целую сеть магазинов, например.

За последние четыре года белорус успел пособирать ягоды и овощи на фермах в Великобритании, Норвегии и Чехии, успел побыть поваром в Литве. Финляндию этим летом выбрал, так как два года назад уже там бывал. И нынешним летом решил повторить.

— У меня есть польская виза, поэтому проблем с тем, как туда попасть, не возникло, — рассказывает он. — Вообще об этой работе узнал из Instagram: пару лет назад высветилась реклама от литовской фирмы. Они тогда как раз начали отправлять белорусов в Финляндию. Я прошел по ссылке, все изучил и сам поехал, никому ничего не платил.

Чтобы собирать дикие ягоды в Финляндии, не нужно дополнительных разрешений, объясняет Дмитрий. Любой человек, который находится в стране легально, может приехать и собирать все, что растет в лесах. Право пользоваться дарами природы в этой стране называется jokamiehenoikeudet, и оно гарантирует вам возможность находиться на природе, собирать ягоды и грибы, ночевать в палатке и так далее (при этом вредить экосистеме, конечно, нельзя).

«Иногда больше времени тратишь на поиск хорошей поляны, чем на сам сбор»

Готовясь к поездке, Дмитрий купил в Польше подержанный автомобиль за 700 евро. На нем проехал Литву, Латвию и Эстонию. А после на пароме переправился в Финляндию, где снял койко-место в доме на базе отдыха (недорогое место нашел заранее).

— За жилье я платил 9 евро в сутки. То есть за 30 дней получалось 270, — описывает он условия проживания. — Это дом с несколькими комнатами, в которых может быть четыре-шесть кроватей. Есть кухня, туалет, душ — все нормально.

Хорошее знание английского (а тем более финского) для работы в лесу не требуется, уверен собеседник. Основываясь на личном опыте, рассказывает: школьных уроков английского и переводчика в телефоне хватало, чтобы объяснить, что он хочет. Специальную «экипировку» мужчина тоже не покупал: понадобилось только несколько комплектов рабочей одежды, хороший дождевик, ведра и приспособление для сбора ягод — тайские грабли (в обиходе их часто называют комбайном).

Весь процесс сбора ягод Дмитрий делит на условные две части: поиск места и сам сбор. Первая часть наиболее важна, ведь если найти хорошую локацию, можно собрать больше.

— Из-за этого дни выглядят по-разному. Иногда больше времени (даже не один день) тратишь на поиск хорошей поляны, чем на сам сбор. Но если находишь, можешь просидеть там два-три дня, — делится он. — Обычно я просыпался где-то в пять утра и до трех-четырех дня работал. Иногда мог раньше закончить, если было очень много ягод или я устал. Больше смотрел даже не по времени, а по деньгам. Собрал на сумму больше 100 евро — мог расслабиться. А мог и дальше собирать. Но слишком напрягаться смысла нет, потому что надо работать стабильно.

Сбору ягод не мешал ни дождь (по словам белоруса, если у вас есть плотный дождевик и хорошая обувь, вода не помешает), ни дикие животные. Среди последних в основном были олени, и к их вниманию Дмитрий привык.

— Они группами ходят, с ними постоянно был контакт. Медведей ты не видишь, а вот лоси иногда попадаются. Но в основном олени. Там какая-то гармония с природой, животные не боятся человека, — вспоминает белорус. — Когда я только приехал и собирал морошку, ко мне прямо очень близко подходил один олень и пытался узнать, кто я такой вообще. Они совсем не боятся, все время рядом. Опасности от них нет, достаточно просто чуть отойти — и животное сразу теряет к тебе интерес.

«Нашел одну делянку, где за шесть дней собрал тонну ягод»

Белорус говорит, что конкуренция среди желающих заработать на ягодах в этом году была небольшая. В основном приезжали жители Украины и Таиланда. Собеседник встречал и местных: для них сбор черники или брусники — это один из вариантов подработки.

Дмитрий собирал три вида ягод — морошку, чернику и бруснику. Морошку заготовители принимали по 11 евро за килограмм. Как правило, в день Дмитрий собирал 15−20 килограммов, выходило по 165−220 евро в день.

— Морошку собирал первой (ее сезон около десяти дней), потом где-то до конца августа идет черника, а дальше начинается брусника, — рассказывает собеседник. — Под конец думал уже уезжать, не дожидаясь конца сезона, потому что попадалось меньше ягод и настроение было не очень. А потом нашел одну делянку, где за шесть дней собрал тонну ягод — бруснику брали по 1,5 евро за килограмм, так что я получил 1500 евро.

Также белорус сдавал и чернику, ее принимали по 2,6 евро за килограмм. Тут он ежедневно смог собирать по 60−70 килограммов и зарабатывать по 150−200 евро.

С поиском сбыта ягод вопросов не было, адреса скупщиков легко можно найти в интернете, отмечает мужчина. Для поиска лучшего варианта Дмитрий даже пользовался чатом GPT. Говорит, тот проанализировал информацию и предложил лучшие варианты.

— Обычно точки скупа организуют заводы. Они указывают на сайте нужный адрес и телефон. Приезжаешь — там уже стоят, — описывает систему белорус. — В городках поменьше ягоды принимают в определенное время, его тоже указывают на сайте. Если у вас группа, например, человек десять, они даже сами могут приехать и все забрать. Так что это довольно хорошо организованная система. Но надо знать, к кому идти, потому что цены у скупщиков бывают разные. А дальше все просто: приезжаешь, привозишь ягоды, их взвешивают, записывают фамилию и дают наличные. Ты с этих денег уже потом заправляешься, снимаешь жилье. Ну и, конечно, откладываешь. Например, мне дали за день 154 евро, я с них беру 16 на расходы, а 140 откладываю в коробочку. И так каждый день. Постепенно сумма накапливается, а ты видишь последствия своего труда и радуешься.

За 2,5 месяца работы в Финляндии белорус заработал около 8500 евро. Это чуть более 30 тысяч рублей по курсу Нацбанка на 23 октября или почти 13 средних белорусских зарплат за август нынешнего года.

Траты Дмитрия составили около 2500 евро. Основной статьей расходов стал бензин. Добираться в лес приходилось на своих колесах, а в поисках удачной локации мужчина иногда проезжал по 200 километров. На втором месте — жилье (около 300 евро в месяц) и на третьем — еда. За нее Дмитрий платил около 20 евро в неделю. Говорит, большую часть своего рациона (грибы, ягоды и рыбу) находил бесплатно. Из оставшихся 6000 белорус взял немного на путешествие, а на все остальное планирует жить, когда вернется к семье.

— С этих я денег плачу кредит, коммунальные, — говорит мужчина. — Когда начал так работать, смог купить новую машину, домик в деревне. Где-то месяц-полтора провожу с семьей, но стараюсь долго не отдыхать и сразу думать, куда дальше ехать. Конечно, их очень не хватает. Но у меня дочка скоро окончит школу, и я хочу, чтобы она в Европе училась — ради этого в том числе все делается.

«Помимо денег, это еще и здоровье, полный ЗОЖ»

После работы и по выходным мужчина то отсыпался, то ездил по Финляндии. Время и силы находились даже на бег.

— Почти полсевера я уже знаю, во многих городах был, смотрел достопримечательности, местные музеи. Не успел только в деревню Санта-Клауса съездить, — делится он впечатлениями. — Но вообще мне больше было интересно посмотреть не города, а природу, как финны живут. Там чуть ли не у каждого дом на берегу озера, нет заборов, можно дышать чистым воздухом. Форель водится во всех реках, можно просто поймать на удочку. Очень классная природа. И в целом я чувствовал себя отлично. Эта работа про здоровье на 100%: ежедневно делаешь по 20 тысяч шагов, ешь только полезную пищу. Я за зиму набрал несколько килограммов, а там полностью «высыхаешь». Очень удобно.

Периоды хандры у Дмитрия тоже случались. В основном из-за того, что мужчина скучал по семье. Выбраться из такого состояния помогал бег и удача на работе. Как только белорус находил хорошее место, где было много ягод (а это означало хороший заработок), настроение существенно поднималось.

В начале октября Дмитрий уехал из Финляндии. Тогда как раз закончился сезон брусники, и к тому же пошел снег. А искать ягоды под ним желания у белоруса было немного.

— Можно до конца ноября собирать клюкву, но ее тяжело искать, надо знать где. По болотам уже так не походишь, как по лесу. Хотя я знаю, что люди остаются, — отмечает он. — А вообще занятие хорошее, в следующем году по-любому хочу приехать снова. Сам на себя работаешь, зарабатываешь деньги, нет привязки к работодателю, никому ничего не должен объяснять. Пришел на работу, не пришел — ты сам по себе. Можешь выстроить идеальный график и по нему жить спокойно. Но помимо денег, это еще и здоровье, полный ЗОЖ. Лично мне очень комфортно.

Правда, приезжать на подобные работы белорус советует только тем, кто уже ходил «в ягоды» и знает, что делать.

— Это должны быть люди, которые не боятся леса, комаров, мошкары, — уверен он. — Конечно, есть те, кто никогда не собирал ягоды, а потом приезжают, и им нравится. Но вообще лучше уже иметь представление хотя бы на нашем уровне, что это такое. Так что если вы в деревне у бабушки хотя бы собирали чернику, уже все будет намного проще. Ну и нужно быть самостоятельным, рассчитывать только на себя.

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