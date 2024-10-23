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The Guardian: Взрывы газа, создающие огромные кратеры в РФ, вызваны потеплением

  • 23.10.2024, 19:01
The Guardian: Взрывы газа, создающие огромные кратеры в РФ, вызваны потеплением

С 2014 года на севере России их появилось уже больше двадцати.

Взрывы газа, в результате которых образуются огромные кратеры на севере России, вызваны изменением климата. Новое объяснение представила команда ученых из Великобритании и Испании, пишет The Guardian.

Первый кратер – диаметром тридцать метров и глубиной до пятидесяти метров – внезапно появился на Ямале в 2014 году. Изначально выдвигались различные версии: от приземления НЛО и военных учений до падения метеорита и криовулканизма. Позже, проведя множество исследований, учёные выяснили, что кратер образовался из-за взрыва подземного метана.

Новая версия точнее объясняет, как изменение климата приводит к появлению подобных воронок, которых на севере России образовалось уже больше двадцати. Согласно новому исследованию, по мере потепления климата вечная мерзлота оттаивает – и вода просачивается вниз, скапливаясь в криопэгах (очень солёных подземных озерцах). Под криопэгами под высоким давлением находится метан в твёрдом состоянии.

Озерца не могут вместить всю талую воду – давление нарастает – и в итоге вечная мерзлота трескается. Это вызывает резкое падение давления и быстрое освобождение метана – его взрыв. Метан считается парниковым газом, поэтому высвобождение больших его объёмов способствует дальнейшему потеплению климата.

Ещё в 2021 году геологи предупреждали, что огромные кратеры могут возникнуть рядом с жилыми районами – тогда в опасности была значительная часть Ямала.

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