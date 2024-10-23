Курс биткоина обновил минимум за неделю 1 23.10.2024, 19:05

Цена криптовалюты опустилась к $66 тысячам.

Курс биткоина (BTC) обновил минимум за неделю. Днем 23 октября цена первой криптовалюты опустилась до $66,1 тыс.

На 18:15 по Минску BTC торгуется около $66,3 тыс. Актив пока удерживает уровень $66 тыс., но за сутки он потерял в цене 1,8%.

Несмотря на снижение курса, фундаментальные показатели сети биткоина «демонстрируют закономерности» бычьих периодов, отмечают аналитики CryptoQuant. По их оценкам, даже если в ближайшем будущем произойдет коррекция курса BTC, вероятность появления восходящего тренда остается высокой.

Высокий хешрейт и повышение сложности майнинга говорят аналитикам о том, что ценность биткоина растет, и он становится все более привлекательной инвестицией. Также в CryptoQuant обратили внимание на то, что количество активных адресов в сети первой криптовалюты продолжает расти с середины сентября.

Альткоины из топ-10 подешевели за это время вслед за ведущей криптовалютой. Курс Ethereum (ETH) опустился на 2,8%, до $2,56 тыс. Toncoin (TON) подешевел на 2,2%. Наименьшее снижение у Tron (TRX) — 0,1%.

Общая капитализация крипторынка за последние сутки сократилась на 2%, до $2,4 трлн. На фоне падения курсов ликвидации на биржах достигли $122 млн, из них $98 млн потеряли те трейдеры, которые ставили на рост криптовалют.

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