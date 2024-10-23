закрыть
23 октября 2024, среда, 19:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Военная экономика РФ прошла свой пик

1
  • 23.10.2024, 19:24
  • 1,640
Bloomberg: Военная экономика РФ прошла свой пик

В настоящее время наблюдается ее спад.

Рост российской экономики в военное время прошел свой пик. В настоящее время наблюдается ее спад.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Пик роста был пройден, скорее всего, в середине этого года. Какой будет траектория роста в следующем году — открытый вопрос, будет ли это «мягкая» или «жесткая» посадка для экономики», - сказал изданию экономист Олег Кузьмин, экономист.

Как пишет Bloomberg, стремительный рост экономики в России обеспечило военное производство. Однако несмотря на то, что оно продолжает расширяться — этого недостаточно, чтобы компенсировать спад в других секторах экономики.

Также стоит заметить, что на днях Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по экономике России и теперь видит рост в 2025 году на уровне 1,3% по сравнению с 1,5% ранее.

Интересно и то, что в сентябре российское производство сократилось впервые с апреля 2022 года. При этом в августе экономика РФ выросла на 2,4% в годовом исчислении. Это самый медленный показатель со времени рецессии, наступившей сразу после вторжения России в Украину в 2022 году.

Отмечается, что такое замедление за пределами военно-промышленного сектора подчеркивает дальнейшее погружение России в экономику войны.

Россияне уже сталкиваются с кризисными процентными ставками, а в пятницу центральный банк может повысить базовую ставку до 20% - так же высоко, как и через несколько недель после начала вторжения. Таким образом там пытаются обуздать инфляцию. Любой спад в экономике может привести к тому, что россияне «почувствуют экономическую боль», от которой они были в основном защищены на фоне санкций, которые продолжают вводить США и их союзники.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов