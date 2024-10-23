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«Только на секции и кружки уходит 1000 рублей в месяц»

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  • 23.10.2024, 19:36
«Только на секции и кружки уходит 1000 рублей в месяц»

Белоруски рассказали, сколько денег тратят на детей.

Рождение и воспитание ребенка — это одно из самых радостных, но и финансово затратных событий в жизни семьи. Сколько же уходит денег на детей в зависимости от финансового положения семьи, места проживания и других обстоятельств? Об этом и не только порталу Blizko.by рассказали белорусские мамы.

«Помогают родители»

Екатерине 22 года, она живет в Минском районе и воспитывает ребенка двух лет одна.

— Если говорить о распределении пособия на ребенка, то оно зависит от сезона. На первое место я всегда ставлю одежду и обувь для своего малыша и питание, — рассказывает она.

— Допустим, весной и осенью надо меньше теплой одежды, чем зимой. Если сравнить цены на ботинки, то на осень — от 60 рублей, а на зиму — от 80 рублей. Это если брать новые.

Что касается ухода за ребенком, то первый пункт — это подгузники:

— В два года памперсов надо намного меньше. Ранее надо было покупать 2−3 пачки на месяц, а сейчас всего одну, поэтому стало проще. Одна упаковка стоит порядка 70 рублей. Второй пункт — принадлежности для купания — стоят в среднем от 30 рублей за набор. Также еще необходимо покупать все для ухода за зубками, что не менее важно для здоровья ребенка.

Из последних трат на осенне-зимний сезон для ребенка в 2 года, как рассказывает девушка, стали:

— Куртка — 60 рублей, ботинки — 50 (берем две пары), комплект шапка и шарф — 30, кофточки 50 рублей за набор. Кроме того, носочки и колготки также берем наборами, за них отдала 75 рублей. Еще надо купить комбинезон — 160 рублей, ботинки зимние — от 80 до 120 рублей. Утепленные колготки за пару будет 11 рублей (берем 3−4 пары). Шапочки, варежки и шарфы — в среднем получается 60 рублей.

Кроме одежды, надо покупать и питание ребенку: фрукты, йогурты, творожки, пюре, соки. В среднем на все это уходит около 200 рублей.

«Бывает, что пособия на все не хватает, тогда помогают родители», — резюмирует девушка.

Как итог, с сезонной одеждой получается порядка 930 рублей в месяц.

«Все пришлось покупать с нуля»

Елизавете 27 лет, живет в Минске, своего первенца она родила недавно. О своих тратах и доходах она рассказывает так:

— Я получаю стандартное пособие на одного ребенка. Оно составляет 777 рублей, также мой муж работает, но зарплата у него разная, но в среднем 2000 будет. Естественно, при рождении ребенка все пришлось покупать с нуля. Мне ничего не отдавали, как бывает, если в семье уже есть малыш. Поэтому мне нужно было все. Одежда на первое время потянула порядка 300 рублей. Качественная уходовая косметика, а это крем под подгузник, шампунь, масло для купания, крем для тела — еще 180 рублей

Еще из трат — гигиенические принадлежности (губка, ножнички, рассечки, аспиратор) — 100 рублей, все для купания — ванночка, градусник, полотенца, игрушки — 110 рублей, кокон для новорожденных — 100.

Елизавета также перечисляет следующие траты:

— Нам понадобилась кроватка, брали прикроватную за 100 рублей. Все для кормления — бутылочки, соски, смеси за первый месяц вышло 200 рублей. На подгузники уходит 90 рублей, пеленальный столик с принадлежностями — 200 рублей.

Еще одна гигантская трата, по словам девушки, — это питание:

— Смесью докармливаю импортной, так как ребенок плохо набирает вес. Получается, что 400 граммов смеси стоит 40 рублей. Мне необходимо таких 2,5 банки в месяц. Еще 250 рублей ушло на консультации со специалистами по налаживанию кормления и помощи в борьбе с лактостазом, так как ни в больнице, ни в поликлинике помощь не оказывают. Одни накладки специальные обошлись еще в 45 рублей.

Что касается пособия, то Елизавета рассказала:

— Конечно, помогают и муж, и родители, и я копила деньги перед рождением ребенка. Одна бы не знаю, как выжила. Вы посмотрите, сколько на ребенка уходит, а еще остальные траты… Я же тоже должна чем-то питаться.

Как итог, в первые месяцы рождения ребенка траты составили более 1700 рублей.

«Я очень экономная»

Елене 30 лет. Она вместе с мужем воспитывает двоих детей в районном городе.

— Именно на детей я трачу «декретные» деньги. Мое пособие выходит 1105 рублей в месяц, также я подрабатываю, но суммы небольшие. Младшему ребенку 6 месяцев, старшему скоро будет 5 лет. На детскую смесь уходит 190 рублей, на каши — 28 рублей, фруктовые пюре — 135 рублей, памперсы — 252 рубля. Сейчас режутся зубы, на все лекарства — 56 рублей, если не болеет старший. Еще 50 рублей уходит на бытовые нужды — порошки и тому подобное.

Елена рассказывает, что она очень экономная и всегда смотрит на цены:

— Что касается одежды для детей, то в основном покупаю в секонде или бэушную в интернете. Вот недавно хотела приобрести кофточку для ребенка. Новая она стоила 37 рублей, я не стала покупать, считаю, что дорого. На «Куфаре» похожую нашла всего за 3 рубля. Куртки и комбинезоны в секонде можно приобрести за 25−30 рублей, штаны — до 10 рублей. Получается, что на одежде можно хорошо сэкономить, а вот питание приходится покупать все, что требуется.

Подводя итоги, Елена отмечает, что именно на детей ей пособия хватает, а остальные расходы уже оплачивают муж и она с денег, которые смогла подзаработать. Как итог, на двоих детей траты составляют в среднем порядка 800 рублей в месяц.

«На ребенка денег не жалею»

Минчанке Кристине 29 лет, они с мужем воспитывают ребенка 7 лет, который уже ходит в школу:

— Наш доход на семью более 6000 рублей в месяц. Мы можем позволить себе все, что необходимо. На ребенка денег не жалею. Я как-то не задумывалась, сколько выходит в месяц, суммы всегда разные, — рассказывает девушка.

— Питание у нас на троих будет 1000 рублей. Значит, на ребенка где-то 330 рублей, плюс еда в продленке — 100 рублей. Как мне кажется, самая большая часть расходов — на секции и кружки. Получается, что наш ребенок ходит на футбол, шахматы, живопись и робототехнику, а также есть дополнительные занятия в школе. На все это выходит около 1000 рублей.

В целом, по словам Кристины, еще будут такие траты:

— Обычно много уходит на одежду, ну это от сезонности зависит. Ботинки и куртка нам сейчас обошлись в 600 рублей, на развлечения думаю, что будет рублей 100 в месяц, мы редко болеем, но если надо лекарства, то минимум 100 рублей. В этом месяце к школе ничего крупного не покупали, но мне кажется, что рублей 30 в среднем набегает. Карманных денег я особо еще не даю, бывают спонтанные траты «купи мне это или то», но у меня ребенок не наглеет, поэтому еще рублей 50−70 в месяц уходит на «хотелки».

Как итог, с сезонной одеждой на школьника траты составили порядка 2100 рублей.

Сколько в Беларуси пособия на детей?

Основное пособие по уходу за ребенком в Беларуси назначается ежемесячно с момента его рождения и продолжается до достижения им 3 лет. Кроме того, существует ряд других регулярных и единовременных выплат, которые оказывают финансовую поддержку родителям в процессе воспитания детей.

С 1 августа 2024 по 31 января 2025 года детские пособия в Беларуси составляют в рублях такие суммы:

на первого ребенка — 777,81;

на второго ребенка и последующих детей — 888,92;

на ребенка с инвалидностью — 1 000,04;

Суммарное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет — 1105,42.

По данным Министерства труда и социальной защиты, с 1 августа по 31 октября 2024 года единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составляет 10 БПМ, или 4330 рублей, при рождении второго и последующих детей — 6062 рублей.

Кроме того, есть единовременное пособие женщинам, которые встали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности. Оно составляет 433 рубля.

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