В районе Селидово ВСУ ликвидировали три роты российских захватчиков 23.10.2024, 19:47

Враг пытался штурмовать сразу с трех направлений.

Бойцы Национальной гвардии Украины только за крайние сутки успешно отразили 13 попыток штурма ВС РФ на Покровском направлении, информирует пресс-служба НГУ в своем официальном Facebook-аккаунте.

Сообщается, что украинские защитники при отражении атак нанесли противнику существенные потери: 307 человек (157 из них — безвозвратные потери), то есть фактически три роты.

«Бойцы НГУ активно ведут контрбатарейную борьбу, применяют дроны, наносят поражения по технике, личному составу и логистике ВС РФ», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в НГУ добавили, что российские оккупанты на Покровском направлении в последние несколько дней все активнее применяют артиллерию, в том числе в районе Селидово. Так, только за минувшие сутки 22 октября по восточным направлениям противник нанес 559 обстрелов из артиллерии и РСЗО по украинским позициям. Это более чем в 2 раза больше, чем весной текущего года.

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