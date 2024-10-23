ВСУ сбили «Шахед» из раритетного пулемета 3 23.10.2024, 20:13

2,388

Зрелищное видео.

Украинские военные с помощью раритетного пулемета «Максим 1910» сбили вражеский беспилотник «Шахед». Это произошло во время одной из атак россиян по территории Украины.

Об этом сообщает Facebook 17 Бригада Национальной гвардии Украины.

Во время одной из атак на территорию Украины мобильные огневые группы 17-й Полтавской бригады Национальной гвардии Украины успешно уничтожили вражеский дрон «Shahed 136/131». Гвардейцы оперативно отреагировали на угрозу, предотвратив возможные удары по региону.

«Оборона продолжается непрерывно, а подразделения Национальной гвардии Украины продолжают обеспечивать безопасность мирного населения», - говорится в сообщении.

В то же время OSINT-аналитики считают, что вражеский дрон был сбит с помощью раритетного пулемета «Максим 1910».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com