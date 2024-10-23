ВСУ сбили «Шахед» из раритетного пулемета

ВСУ сбили «Шахед» из раритетного пулемета3
- 23.10.2024, 20:13
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Зрелищное видео.
Украинские военные с помощью раритетного пулемета «Максим 1910» сбили вражеский беспилотник «Шахед». Это произошло во время одной из атак россиян по территории Украины.
Об этом сообщает Facebook 17 Бригада Национальной гвардии Украины.
Во время одной из атак на территорию Украины мобильные огневые группы 17-й Полтавской бригады Национальной гвардии Украины успешно уничтожили вражеский дрон «Shahed 136/131». Гвардейцы оперативно отреагировали на угрозу, предотвратив возможные удары по региону.
«Оборона продолжается непрерывно, а подразделения Национальной гвардии Украины продолжают обеспечивать безопасность мирного населения», - говорится в сообщении.
В то же время OSINT-аналитики считают, что вражеский дрон был сбит с помощью раритетного пулемета «Максим 1910».