закрыть
23 октября 2024, среда, 20:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британский актер Идрис Эльба уедет жить в Африку

2
  • 23.10.2024, 20:22
Британский актер Идрис Эльба уедет жить в Африку
Идрис Эльба

Он хочет развивать африканский Голливуд.

Британский актер Идрис Эльба рассказал о планах в ближайшие годы переехать жить в Африку, чтобы поддержать и помочь развить местную киноиндустрию, пишет ВВС.

Актер, известный по ролям в сериалах «Прослушка» и «Лютер» и фильмах «Рок-н-рольщик» и «28 недель спустя», хочет построить киностудии на острове Занзибар в Танзании и в столице Ганы Аккре и когда-нибудь снять в ней собственное кино.

«Думаю, я перееду сюда в ближайшие пять-десять лет, если все будет хорошо. Я здесь, чтобы поддержать киноиндустрию — это десятилетний процесс — я не смогу делать это из-за границы. Мне нужно быть в стране, на континенте», — сказал Эльба в интервью ВВС.

Эльба родился в Лондоне, его мать родом из Ганы, а отец — из Сьерра-Леоне.

По его словам, для него важно помочь африканцам рассказывать их собственные истории.

Актер не планирует осесть в конкретном месте: «Я поживу в Аккре, во Фритауне, на Занзибаре. Я поеду туда, где будут истории».

Эльба считает, что африканцам жизненно необходимо активно участвовать во всем процессе создания фильмов, то есть не только предоставлять съемочные площадки, актеров, режиссеров и операторов, но и заниматься финансированием, прокатом, маркетингом и показом конечного продукта.

Он надеется, что подобно тому, как кинозрители всего мира знают различия между, например, Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, даже ни разу не побывав там, в какой-то момент они будут иметь более детальное представление и об Африканском континенте.

«Киноиндустрия — мягкая сила не только в Гане, но и во всей Африке. Если посмотреть любой фильм или что-то, связанное с Африкой, то увидишь только боль, травму, о том, как мы были рабами, как нас колонизировали, сплошная война, а когда приезжаешь в Африку, понимаешь, что это неправда, — сказал Эльба в интервью ВВС. — Поэтому очень важно, чтобы мы сами показывали истории о наших традициях, о нашей культуре, о наших языках, о различиях между одним языком и другим. Мир этого не знает».

Эльба намерен построить киностудии по всей Африке, начав с Занзибара, танзанийского полуавтономного острова.

Идея зародилась в прошлом году, когда Эльба встретился с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Их беседы привели к планам создания первой студии на Занзибаре — этот шаг, по мнению Эльбы, может стать первым строительным блоком глобального центра развлечений.

В августе правительство Занзибара пообещало ему почти 200 акров земли для начала строительства.

Хотя в Африке проживает 18% населения планеты, на нее приходится всего 1% мировой креативной экономики — сектора, который, по прогнозам Goldman Sachs, удвоится в ближайшие пять лет.

Согласно недавнему докладу ЮНЕСКО, кино- и аудиовизуальная индустрия Африки может создать 20 миллионов рабочих мест и увеличить ВВП континента на 20 млрд долларов к 2030 году. Netflix и Disney уже вложили значительные средства в Кению, Южную Африку и Нигерию.

Тем не менее, по словам Эльбы, власти многих стран с развивающейся экономикой еще не осознали экономический потенциал творческого сектора. Мешает отсутствие регулирования и инвестиций, особенно в области авторского права и финансирования.

Он видит потенциал, схожий с взрывным ростом индустрии развлечений в Южной Корее: с 2017-го по 2021 год корейский экспорт, связанный с поп-культурой, рос в среднем на 13,7% в год, что в 2,5 раза быстрее, чем общий рост экспорта. По оценкам Института экономических исследований Кореи, это принесло экономике страны 27 млрд долларов.

Но Эльба понимает, что одного строительства студий недостаточно, чтобы вызвать революцию в сфере развлечений.

«Все это непросто, — сказал он, имея в виду трудности, связанные со структурированием новой индустрии. — Один из вопросов — как платить создателям кино и другого креативного контента в странах с ограниченной банковской инфраструктурой».

В рамках смежного проекта, призванного решить проблему платежей, Эльба в партнерстве с платформой Stellar представил Akuna Wallet, цифровой кошелек, разработанный для творческой экономики.

Akuna Wallet позволяет художникам, кинематографистам и музыкантам управлять платежами и гонорарами, не полагаясь на традиционные банки. Позволяя осуществлять прямые транзакции в цифровых валютах, он обеспечивает безопасную систему платежей в регионах с ограниченной финансовой инфраструктурой.

Поскольку почти 60% населения Ганы моложе 25 лет, многие молодые африканцы по-прежнему не имеют банковских счетов.

«Популярные платформы для монетизации творческой деятельности часто требуют наличия банковских счетов, что исключает участие многих молодых африканцев, — считает Эльба. — Нам нужна финансовая модель, которая позволит создавать качественные произведения».

Но если местные власти увидят здоровую экономику развлечений, они позволят ей развиваться, надеется он.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату
Саммит БРИКС в Казани понес тяжелую утрату Аркадий Дубнов