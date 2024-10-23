Британский актер Идрис Эльба уедет жить в Африку 2 23.10.2024, 20:22

Идрис Эльба

Он хочет развивать африканский Голливуд.

Британский актер Идрис Эльба рассказал о планах в ближайшие годы переехать жить в Африку, чтобы поддержать и помочь развить местную киноиндустрию, пишет ВВС.

Актер, известный по ролям в сериалах «Прослушка» и «Лютер» и фильмах «Рок-н-рольщик» и «28 недель спустя», хочет построить киностудии на острове Занзибар в Танзании и в столице Ганы Аккре и когда-нибудь снять в ней собственное кино.

«Думаю, я перееду сюда в ближайшие пять-десять лет, если все будет хорошо. Я здесь, чтобы поддержать киноиндустрию — это десятилетний процесс — я не смогу делать это из-за границы. Мне нужно быть в стране, на континенте», — сказал Эльба в интервью ВВС.

Эльба родился в Лондоне, его мать родом из Ганы, а отец — из Сьерра-Леоне.

По его словам, для него важно помочь африканцам рассказывать их собственные истории.

Актер не планирует осесть в конкретном месте: «Я поживу в Аккре, во Фритауне, на Занзибаре. Я поеду туда, где будут истории».

Эльба считает, что африканцам жизненно необходимо активно участвовать во всем процессе создания фильмов, то есть не только предоставлять съемочные площадки, актеров, режиссеров и операторов, но и заниматься финансированием, прокатом, маркетингом и показом конечного продукта.

Он надеется, что подобно тому, как кинозрители всего мира знают различия между, например, Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, даже ни разу не побывав там, в какой-то момент они будут иметь более детальное представление и об Африканском континенте.

«Киноиндустрия — мягкая сила не только в Гане, но и во всей Африке. Если посмотреть любой фильм или что-то, связанное с Африкой, то увидишь только боль, травму, о том, как мы были рабами, как нас колонизировали, сплошная война, а когда приезжаешь в Африку, понимаешь, что это неправда, — сказал Эльба в интервью ВВС. — Поэтому очень важно, чтобы мы сами показывали истории о наших традициях, о нашей культуре, о наших языках, о различиях между одним языком и другим. Мир этого не знает».

Эльба намерен построить киностудии по всей Африке, начав с Занзибара, танзанийского полуавтономного острова.

Идея зародилась в прошлом году, когда Эльба встретился с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Их беседы привели к планам создания первой студии на Занзибаре — этот шаг, по мнению Эльбы, может стать первым строительным блоком глобального центра развлечений.

В августе правительство Занзибара пообещало ему почти 200 акров земли для начала строительства.

Хотя в Африке проживает 18% населения планеты, на нее приходится всего 1% мировой креативной экономики — сектора, который, по прогнозам Goldman Sachs, удвоится в ближайшие пять лет.

Согласно недавнему докладу ЮНЕСКО, кино- и аудиовизуальная индустрия Африки может создать 20 миллионов рабочих мест и увеличить ВВП континента на 20 млрд долларов к 2030 году. Netflix и Disney уже вложили значительные средства в Кению, Южную Африку и Нигерию.

Тем не менее, по словам Эльбы, власти многих стран с развивающейся экономикой еще не осознали экономический потенциал творческого сектора. Мешает отсутствие регулирования и инвестиций, особенно в области авторского права и финансирования.

Он видит потенциал, схожий с взрывным ростом индустрии развлечений в Южной Корее: с 2017-го по 2021 год корейский экспорт, связанный с поп-культурой, рос в среднем на 13,7% в год, что в 2,5 раза быстрее, чем общий рост экспорта. По оценкам Института экономических исследований Кореи, это принесло экономике страны 27 млрд долларов.

Но Эльба понимает, что одного строительства студий недостаточно, чтобы вызвать революцию в сфере развлечений.

«Все это непросто, — сказал он, имея в виду трудности, связанные со структурированием новой индустрии. — Один из вопросов — как платить создателям кино и другого креативного контента в странах с ограниченной банковской инфраструктурой».

В рамках смежного проекта, призванного решить проблему платежей, Эльба в партнерстве с платформой Stellar представил Akuna Wallet, цифровой кошелек, разработанный для творческой экономики.

Akuna Wallet позволяет художникам, кинематографистам и музыкантам управлять платежами и гонорарами, не полагаясь на традиционные банки. Позволяя осуществлять прямые транзакции в цифровых валютах, он обеспечивает безопасную систему платежей в регионах с ограниченной финансовой инфраструктурой.

Поскольку почти 60% населения Ганы моложе 25 лет, многие молодые африканцы по-прежнему не имеют банковских счетов.

«Популярные платформы для монетизации творческой деятельности часто требуют наличия банковских счетов, что исключает участие многих молодых африканцев, — считает Эльба. — Нам нужна финансовая модель, которая позволит создавать качественные произведения».

Но если местные власти увидят здоровую экономику развлечений, они позволят ей развиваться, надеется он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com