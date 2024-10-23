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Жителя Гродно засыпало землей на глубине трех метров

  • 23.10.2024, 21:03
Жителя Гродно засыпало землей на глубине трех метров

Понадобились спасатели.

Днем 23 октября в Гродно мужчину засыпало землей, когда он копал возле дома, рассказали в Гродненском областном управлении МЧС. Пострадавший оказался на глубине трех метров.

Днем 23 октября взволнованная жительница Гродно сообщила в МЧС, что ее сына засыпало землей. Все произошло у частного дома на улице Семейной.

Когда приехали спасатели, мужчина был в траншее под землей на глубине около трех метров. Как рассказали в МЧС, он «был в сознании, подавал звуковые сигналы».

Отец пострадавшего объяснил, что они укладывали дренаж и в какой-то момент грунт обрушился, сына засыпало землей. Сам он в это время был наверху.

«Спасатели с использованием страховки приступили к раскопке завала. При помощи шанцевого инструмента извлекли пострадавшего на поверхность, уложили на носилки и передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали в МЧС.

Спасенного госпитализировали.

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