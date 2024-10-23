Украинские пограничники поразили МТЛБ и гаубицу россиян на Донетчине 23.10.2024, 21:12

Также были ликвидированы восемь оккупантов.

На Краматорском направлении операторы подразделения РУБпАК «Феникс» менее чем за неделю ликвидировали 8 оккупантов, еще десяток ранили. Также было поражено гаубицу Д-30, автомобиль оккупантов, многоцелевой тягач легкий бронированный и уничтожено 2 полевых склада боекомплекта в Донецкой области.

Видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Луганский пограничный отряд.

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