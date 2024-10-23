Украинские пограничники поразили МТЛБ и гаубицу россиян на Донетчине
- 23.10.2024, 21:12
Также были ликвидированы восемь оккупантов.
На Краматорском направлении операторы подразделения РУБпАК «Феникс» менее чем за неделю ликвидировали 8 оккупантов, еще десяток ранили. Также было поражено гаубицу Д-30, автомобиль оккупантов, многоцелевой тягач легкий бронированный и уничтожено 2 полевых склада боекомплекта в Донецкой области.
Видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Луганский пограничный отряд.