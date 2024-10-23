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В Streamline прокомментировали ситуацию с ликвидацией

  • 23.10.2024, 21:21
В Streamline прокомментировали ситуацию с ликвидацией

На каких основаниях она происходит, в учебном центре до сих пор не знают.

В Streamline прокомментировали ситуацию с ликвидацией. На каких основаниях она происходит, в учебном центре до сих пор не знают.

Основатель и директор Учебного центра «Образовательные технологии» (под его эгидой работали языковые курсы) Эдуард Целюк написал в Instagram о «непростых правовых обстоятельствах».

22 октября в управлении юстиции Мингорисполкома сотрудникам центра довели информацию о начале процедуры его ликвидации. Однако решения не указали и не назвали основания, на которых оно принято. Поэтому было направлено письмо в Мингорисполком с просьбой предоставить доступ к решению о ликвидации.

Накануне стало известно, что в начале октября в офис учебного центра приехала финансовая милиция. Силовики провели обыск, заблокировали счета, что делает невозможным любые расчеты. Цалюк пишет, что центр вынужден прекратить преподавательскую деятельность и оказание услуг, при этом пока не имеет возможности вернуть деньги учащимся.

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