В Streamline прокомментировали ситуацию с ликвидацией
- 23.10.2024, 21:21
На каких основаниях она происходит, в учебном центре до сих пор не знают.
В Streamline прокомментировали ситуацию с ликвидацией. На каких основаниях она происходит, в учебном центре до сих пор не знают.
Основатель и директор Учебного центра «Образовательные технологии» (под его эгидой работали языковые курсы) Эдуард Целюк написал в Instagram о «непростых правовых обстоятельствах».
22 октября в управлении юстиции Мингорисполкома сотрудникам центра довели информацию о начале процедуры его ликвидации. Однако решения не указали и не назвали основания, на которых оно принято. Поэтому было направлено письмо в Мингорисполком с просьбой предоставить доступ к решению о ликвидации.
Накануне стало известно, что в начале октября в офис учебного центра приехала финансовая милиция. Силовики провели обыск, заблокировали счета, что делает невозможным любые расчеты. Цалюк пишет, что центр вынужден прекратить преподавательскую деятельность и оказание услуг, при этом пока не имеет возможности вернуть деньги учащимся.