Премьер Индии сократил участие в саммите БРИКС ради встречи с канцлером Германии 23.10.2024, 21:23

Нарендра Моди

Олаф Шольц завтра посетит Индию.

Премьер-министр Нарендра Моди не стал дожидаться окончания саммита БРИКС в Казани и досрочно завершил свой визит, вылетев в Нью-Дели в среду, 23 октября. Фотографию главы государства на трапе самолета выложил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Рандхир Джайсвал.

Моди принял участие в расширенном заседании саммита во вторник и в тот же день переговорил тет-а-тет с диктатором России Владимиром Путиным. На следующий день премьер провел еще несколько двусторонних встреч и попрощался, передав руководство индийской делегацией главе МИДа Субраманияму Джайшанкару, передает The Moscow Times.

Моди сократил свое присутствие на саммите в Казани из-за канцлера Германии Олафа Шольца. Тот приедет 24 октября в Индию для укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Также лидеры обсудят развитие двусторонних отношений в других областях. В МИД Индии уточнили, что Шольц прибудет с официальным визитом по личному приглашению Моди. Канцлера будут сопровождать представители его кабмина.

Поездка на саммит БРИКС стала вторым визитом Моди в Россию за последние три месяца. Оба раза он призывал Путина прекратить войну с Украиной. «Мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», — заявил индийский премьер в Казани, выразив готовность выступить посредником и «оказать любое возможное содействие» в целях завершения войны.

До этого, в июле, Моди приезжал на переговоры с Путиным в Москву. Этот визит в Россию стал первым для руководителя индийского кабмина после начала войны в Украине. В день прибытия Моди в российскую столицу армия РФ нанесла массированный ракетный удар по украинским гражданским объектам, в том числе по крупнейшей детской больнице в Киеве «Охматдет». В общей сложности от атаки тогда погибли более 40 человек, включая детей.

Моди заявил Путину, что испытал «боль и ужас» от произошедшего. «Мирные решения и переговоры не могут сработать среди бомб, пушек и снарядов», — сказал премьер, добавив, что призывает достичь мира в Украине с помощью диалога.

Вскоре стало известно об отмене переговоров в расширенном составе, которые должны были состояться после неформальной встречи глав двух государств тет-а-тет и официальных переговоров в узком составе. В конце 2022 года Моди отменял встречу с Путиным на фоне ядерных угроз российского президента в адрес Украины.

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