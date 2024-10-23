Остин: Украина может победить Россию даже без разрешения бить западным оружием по ее территории 3 23.10.2024, 21:59

Ллойд Остин

Фото: Reuters

ВСУ проводили атаки или операции примерно в 400 км от границы и даже дальше.

Украина способна победить Россию даже без разрешения бить по ее территории западными ракетами большой дальности. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью Fox News, опубликованном 22 октября.

Отвечая на вопрос, не означают ли ограничения США продления войны, Остин заявил, что Россия уже вывела самолеты, которые она использует для планирующих бомб, из зоны действия ATACMS на расстояние в 300 км от границы с Украиной. По его словам, у Киева есть возможность наносить удары на большие расстояния. Украина обладает большим потенциалом в плане беспилотников, подчеркнул он.

«Они также имеют возможность производить собственные беспилотники прямо сейчас. Они очень эффективны. Фактически мы видели, как они проводили атаки или операции примерно в 400 км от границы и даже дальше», – сказал он.

Остин заявил, что он и его военные коллеги работают над разработкой плана действий по реализации плана победы, представленного президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Украина, безусловно, может победить. И мы определяем победу как суверенное государство, способное защитить свою территорию и сдержать агрессию в будущем», – заявил глава Пентагона.

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