Пилот «Формулы-1» Шарль Леклер сел за штурвал боевого истребителя 2 23.10.2024, 22:07

Шарль Леклер

Такая инициатива состоялась благодаря съемке документального фильма о карьере спортсмена.

Гонщик команды «Ферарри» Шарль Леклер стал пилотом французского военного истребителя «Рафаэль».

Это произошло в рамках съемки документального фильма «Шарль Леклер: Сверхзвуковой», который снимает телеканал Canal+. Премьера состоится 3 ноября.

Полет был тренировочным. Но пилоту «Формулы-1» очень понравилась такая возможность, о чем Шарль поделился с подписчиками в социальных сетях.

«Было здорово сравнить эти скорости и эти ощущения с тем, что я обычно испытываю при управлении болидом «Формулы-1», – написал спортсмен.

Монегаск выиграл третью гонку в 2024 году. Он был успешен во время Гран-при Монако, Италии и США. За всю карьеру у Леклера восемь побед, столько же у Даниэля Риккардо.

Шарль также признан лучшим гонщиком дня на Гран-при США по версии болельщиков на официальном сайте «Формулы-1».

«Вся наша команда работает очень хорошо. Мы отлично провели и пит-стопы, и все остальное. Я очень рад. Мы по-прежнему нацеливаемся на титул, ну и старт этого отрезка из трех гонок подряд вышел отличным», – сказал Леклер.

На днях спортсмену исполнилось 27 лет. День рождения он отпраздновал перед стартом Гран-при.

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