В Грузии оппозиция существенно опережает пророссийскую партию 23.10.2024, 22:23

Соцопрос.

Грузинские оппозиционные партии в совокупности могут набрать более половины голосов на предстоящих парламентских выборах. Пророссийская «Грузинская мечта» сильно отстает.

Об этом свидетельствует соцопрос Edison Research, сообщает «Эхо Кавказа».

Согласно данным соцопроса, партия «Грузинская мечта» набрала бы 34% голосов избирателей, если выборы состоялись бы сейчас.

В то же оппозиционные партии показывают следующие результаты:

проевропейский блок «Единство», куда входит «Национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили, - 18%;

«Коалиция за перемены» - 14%;

«Гахария — за Грузию» - 11%;

блок «Сильная Грузия» - 10%.

В совокупности у оппозиции - 53% голосов. Все вышеперечисленные партии преодолевают проходной барьер в 5%.

Стоит заметить, что парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября.

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