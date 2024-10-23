На дорогах трех белорусских областей появилась необычная разметка 23.10.2024, 22:37

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Фотофакт.

В Белорусском дорожном научно-исследовательском институте («БелдорНИИ») рассказали, что в Минской, Брестской и Витебской областях сейчас проводят эксперимент, ради которого на местных дорогах появилась новая и необычная разметка, передает «Наша Нiва».

Эксперимент проводится для того, чтобы определить оптимальный подход к использованию материалов для горизонтальной разметки, таких как эмаль и светоотражающие стеклошарики.

В учреждении отметили, что специалисты определят наиболее эффективные комбинации материалов и технологий нанесения разметки на дорогах с разной интенсивностью движения. Причем нанесение будет учитывать климатические особенности регионов Беларуси.

После проведенных исследований будут разработаны проекты изменений в СТБ 1750-2007 «Стеклошарики световозвращающие для дорожной разметки. Технические условия» и ТКП 452-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Правила нанесения горизонтальной дорожной разметки».

После этого новую методику оформления дорожной разметки распространят по всей стране.

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